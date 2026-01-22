Κακοκαιρία σε εξέλιξη με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμουν: Πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Κατά τόπους σημειώνονται και χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και βόρειες ημιορεινές περιοχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή και τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας, λόγω της έντασης των φαινομένων.

Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα σήμερα

Για σήμερα, Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα, ενώ στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα έντονα τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν νοτιοανατολικοί 8 έως 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επικρατήσουν στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και σε βόρειες ημιορεινές ζώνες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές τους 12 με 14, ενώ σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς.

Αναλυτικά ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 9 βαθμούς.

Άστατος ο καιρός στην Πάτρα με αυξημένες νεφώσεις και σποραδικές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ήπια επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, έντασης 3 με 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Το Σάββατο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Την Κυριακή ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου στα δυτικά και τα βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο.

