Δυο νεκροί από την κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ Η στιγμή που τέραστιο κύμα «καταπίνει» Λιμενικό

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης του 52χρονου λιμενικού στο Παράλιο Αστρος, στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας την Τετάρτη 21/01/2026.

Στο βίντεο φαίνεται τεράστιο κύμα που ξεπερνά τα 5 μέτρα να χτυπά και παρασύρει τους δυο λιμενικούς που εκείνη την ώρα εκτελούσαν περιπολία, στο πλαίσιο ελέγχου δεσίματος των σκαφών.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους. Ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους.

Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα

Στη Γλυφάδα, 56χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πυροσβέστες, όταν εγκλωβίστηκε σε όχημα παρασυρόμενη από ορμητικά νερά.

Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία

