Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία

«Πανικός» επικρατεί σε μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ τα νότια προάστια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στους δρόμους

21 Ιαν. 2026 20:51
Pelop News

Πλέον η Αττική είναι παραδομένη «στο έλεος» της κακοκαιρίας. Από τα Σπάτα, το Μαρούσι και τη Νέα Μάκρη, μέχρι τον Πειραιά, τη Βούλα και τον Άγιο Δημήτριο έχουν σημειωθεί τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο, αφού πλημμύρισαν δρόμοι, περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ οχήματα παρασύρθηκαν και βυθίστηκαν από τον όγκο νερού που έχει πέσει.

«Πανικός» επικρατεί σε μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ τα νότια προάστια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στους δρόμους. Εκτός από την κυκλοφορία των οχημάτων που διεξάγεται με δυσκολία, τα ορμητικά νερά και οι ισχυροί άνεμοι της κακοκαιρίες έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων, καθώς και παράσυρση κάδων απορριμμάτων και αυτοκινήτων, κυρίως στην Γλυφάδα και άλλα σημεία της Αττικής.

Σοκ προκαλούν βίντεο και φωτογραφίες με οχήματα που «φεύγουν» λόγω της ορμής του νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν ακινητοποιηθεί για πολλή ώρα.

Μάλιστα πολλοί οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους, χωρίς να είναι δυνατή η διαφυγή τους.

Προβλήματα αντιμετωπίζονται ήδη από το ύψος της παραλιακής στα νότια προάστια, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Οι κάτοικοι καλούν συνεχώς τις αρχές για παροχή βοήθειας, ενώ πολλές περιοχές έχουν μείνει και χωρίς ρεύμα.

