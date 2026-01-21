Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας

eγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και όταν έφτασε η Πυροσβεστική ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας
21 Ιαν. 2026 21:29
Pelop News

Δυστυχώς στη Γλυφάδα μια γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν βρέθηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο το οποίο επίσης είχε είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.


Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.


Το τραγικό περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Ο άνδρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί» αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη
23:38 Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa
23:21 Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!
22:48 Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία
22:45 Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του έξω από το μουσείο «CR7», ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Αγωνία στην πτήση Ζάκυνθος-Αθήνα, προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα!
22:21 Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα
22:12 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Περιστέρι-Σαραγόσα: Έσταζε η οροφή, αναβλήθηκε το παιχνίδι
22:00 Βουλή: Μπάχαλο στη διακομματική των αγροτών, η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα
21:51 Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού
21:40 Pulse: 16,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ
21:29 Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας
21:21 Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ