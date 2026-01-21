Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας

Δυστυχώς στη Γλυφάδα μια γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν βρέθηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο το οποίο επίσης είχε είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.



Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Το τραγικό περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

