Ανασύρθηκε νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κόρινθο

Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη από πυροσβέστες, στο πλαίσιο κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κόρινθο, σήμερα το πρωί Πέμπτη 1/01/2026.

Επί τόπου για να σβήσουν τη φωτιά έσπευσαν και επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Τα αίτια της φωτιάς διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο. Επιχειρούν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2026

