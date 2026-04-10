Οι μηχανές στα εργοτάξια μπορεί να συνεχίζουν να δουλεύουν, όμως η αίσθηση σταθερότητας έχει χαθεί. Κάθε νέα παραγγελία υλικών γίνεται με επιφυλακτικότητα, κάθε προσφορά έχει μικρή διάρκεια ζωής και κάθε προϋπολογισμός μοιάζει να γερνά πριν ακόμη εφαρμοστεί. Οι τεχνικές εταιρείες καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος μεταβάλλεται διαρκώς, οι προμηθευτές αποφεύγουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα δεν μετακινούνται.

Η νέα άνοδος στο ενεργειακό κόστος και στις βασικές πρώτες ύλες δημιουργεί ένα ακόμη πιο βαρύ τοπίο για τον κλάδο. Σε δημόσια έργα, συμπράξεις και παραχωρήσεις, η πίεση δεν αφορά μόνο την πρόοδο των εργασιών, αλλά και τη βιωσιμότητα των ίδιων των έργων. Σε έναν χώρο όπου χρόνος και κόστος είναι απολύτως μετρήσιμα, η απώλεια προβλεψιμότητας μετατρέπεται ξανά σε βασικό πρόβλημα.

«Τέλεια καταιγίδα» στα εργοτάξια

Στελέχη μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, που διαχειρίζονται έργα συνολικού ύψους 17 δισ. ευρώ, περιγράφουν την κατάσταση ως μια πραγματική «τέλεια καταιγίδα». Όπως επισημαίνουν, η άνοδος του πετρελαίου και της ενέργειας δεν επιβαρύνει μόνο τη λειτουργία των εργοταξίων, αλλά απλώνεται σε όλη την παραγωγική αλυσίδα: από τα λατομεία και τη μεταφορά υλικών έως την παραγωγή σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Το κόστος παραγωγής του σκυροδέματος έχει αυξηθεί κατά περίπου 8 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το ασφαλτόμιγμα εμφανίζει αύξηση που ξεπερνά το 40%. Πρόκειται για επιβαρύνσεις που αλλάζουν τα δεδομένα σε δεκάδες έργα, ιδίως σε όσα είχαν σχεδιαστεί με εντελώς διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Διπλασιάστηκε η άσφαλτος

Ιδιαίτερα πιεστική είναι η εικόνα στα έργα οδοποιίας. Η άσφαλτος, που εξαρτάται άμεσα από το πετρέλαιο, έχει καταγράψει διπλάσιες αυξήσεις, καθώς από τα περίπου 320 ευρώ ο τόνος έχει ξεπεράσει πλέον τα 600 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έχει ανατρέψει τον οικονομικό σχεδιασμό σε πολλά έργα. Μικρές και μεσαίες εργοληπτικές εταιρείες μιλούν ήδη για πάγωμα νέων ασφαλτοστρώσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες εργασίες συντήρησης. Το κόστος έχει γίνει τόσο βαρύ, ώστε πολλές αποφάσεις λαμβάνονται πλέον με αυστηρά αμυντικά κριτήρια.

Ανησυχία για τα έργα με στενά χρονοδιαγράμματα

Το μεγάλο αγκάθι είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια καθυστέρησης. Ο έντονος προβληματισμός επικεντρώνεται και στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο.

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες βρίσκονται παγιδευμένες ανάμεσα σε αυξημένα κόστη και ασφυκτικές προθεσμίες. Δεν μπορούν εύκολα να πατήσουν φρένο, αλλά ούτε και να απορροφούν επ’ αόριστον τις νέες επιβαρύνσεις. Όσο οι διεθνείς ανατιμήσεις επιμένουν, τόσο δυσκολότερο γίνεται να κρατηθούν όρθιοι οι αρχικοί οικονομικοί σχεδιασμοί.

Ο κλάδος δοκιμάζεται ξανά

Η αγορά των κατασκευών μπαίνει ξανά σε περίοδο ισχυρής πίεσης. Τα εργοτάξια δεν έχουν σταματήσει, όμως οι συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν θυμίζουν όλο και λιγότερο κανονικότητα. Οι ανατιμήσεις έχουν επιστρέψει δυναμικά, τα περιθώρια έχουν στενέψει και οι αποφάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Η νέα αυτή έκρηξη στο κόστος κατασκευών δεν αφορά μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα των τεχνικών εταιρειών. Αγγίζει άμεσα την πορεία των έργων, τη δυνατότητα τήρησης των συμβάσεων και τελικά τη συνολική εκτέλεση ενός κρίσιμου επενδυτικού κύκλου για τη χώρα. Και αυτό είναι που κάνει πολλούς στην αγορά να μιλούν ξανά για μια τέλεια καταιγίδα.

