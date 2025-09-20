Ανατριχιαστικό έγκλημα: Με τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι βρέθηκε η 59χρονη που έπνιξε ο αδερφός της

Δεν μπορεί να το πιστέψει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη

Ανατριχιαστικό έγκλημα: Με τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι βρέθηκε η 59χρονη που έπνιξε ο αδερφός της
20 Σεπ. 2025 18:00
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας που έγινε σήμερα (20/9/2025) το μεσημέρι, όταν ένας 50χρονος άνδρας έπνιξε την αδελφή του.

«Σκότωσα την αδερφή μου», ομολογία σοκ 50χρονου στη Θεσσαλονίκη

Το φονικό σημειώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι, μέσα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επί της οδού Αλεξάνδρειας 60, στη Χαριλάου, όπου διέμενε το θύμα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».

Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.

Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.

Μετά την ομολογία της πράξης του και τη σύλληψή του, δεν ανέφερε στους αστυνομικούς γιατί σκότωσε την αδελφή του και ζήτησε να βρεθεί με δικηγόρο. Ο 50χρονος δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Λευκός Οίκος: Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok στις ΗΠΑ
22:39 «Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει», ασπίδα Πομάσκι σε Τεντόγλου
22:21 Απειλή ή σύμμαχος για την υγεία η Τεχνητή Νοημοσύνη;
21:59 Βουλή: Φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
21:52 Αστυνομία στα στελέχη της: Τηρήστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλιώς πειθαρχικό!
21:41 Μετρό: Μια πλαστική σακούλα στον κινητήρα ακινητοποίησε συρμό στο Μοναστηράκι
21:31 «Τη σκότωσε με αυτοσχέδιο βρόγχο από νάιλον σακούλα» η Αστυνομία για την αδελφοκτονία
21:19 Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!
21:07 «Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ», ο Πέτροβιτς για το φιλικό με τη Δάφνη Δαφνίου
21:00 Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!
20:36 Σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ οι εργασίες αποκατάστασης των κατασκευών του Καλατράβα
20:25 Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο
20:11 Αυτές είναι οι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg
20:01 Στην πρώτη γραμμή της ελπίδας: Ο Πατρινός ποδοσφαιριστής που αφιερώνει τη ζωή του στην έρευνα κατά του καρκίνου
19:50 Ο ΝΟΠ φιλικές δοκιμές με Ηλυσιακό και Ηλιούπολη
19:48 Τι συνέβη στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπιλή
19:37 «Ελάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τις…», τα κέφια και η ατάκα Μαζωνάκη
19:23 Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό
19:15 Ron Garan: Ο αστροναύτης που κοίταξε τη Γη από το διάστημα και αποκαλύπτει την αλήθεια για την ανθρωπότητα
19:04 Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ