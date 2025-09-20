«Σκότωσα την αδερφή μου», ομολογία σοκ 50χρονου στη Θεσσαλονίκη

Αδιανόητο έγκλημα σημειώθηκε με έναν άνδρα να πνίγει την αδελφή του

«Σκότωσα την αδερφή μου», ομολογία σοκ 50χρονου στη Θεσσαλονίκη
20 Σεπ. 2025 17:23
Pelop News

Πρόκειται για ένα αδιανόητο έγκλημα αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να πνίγει την αδελφή του και να καλεί στην ΕΛΑΣ για να ομολογήσει την δολοφονία της.

Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φονικό έγινε λίγο τις 3 το μεσημέρι, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε μια σακούλα προκειμένου να πνίξει την αδελφή του και μετά από την αποτρόπαια πράξη του κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να ομολογήσει. «Σκότωσα την αδερφή μου», είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς, κατά πληροφορίες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 59χρονη.
