Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκτικά «μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε χθες Παρασκευή (19/9/2025) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr, το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους.

Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τους προορισμούς του.

