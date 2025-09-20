Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε υπόθεση εκβιασμού στην Κατερίνη, με εφοριακό να συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβανε χρήματα για να «παγώσει» δήθεν έλεγχο.

Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
20 Σεπ. 2025 14:48
Pelop News

Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν σε ΔΟΥ της Κατερίνης, όπου εφοριακός συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος τη στιγμή που έπαιρνε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοποιείου. Τα χρήματα τα είχε απαιτήσει για να «παγώσει» έναν ανύπαρκτο φορολογικό έλεγχο και να αποφύγει ο επαγγελματίας πρόστιμο.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα χαρτονομίσματα, όμως ακολούθησαν άμεσες έρευνες στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο στρογγυλές υπηρεσιακές σφραγίδες, αλλά και μία ξιφολόγχη.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν είχε αναλάβει φορολογικούς ελέγχους τα τελευταία τρία χρόνια, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από τις πρακτικές του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία για τα περαιτέρω, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.
