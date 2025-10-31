Ανατροπή αυτοκινήτου σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη ΦΩΤΟ

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε επί της οδου Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Παρασκευής 31/10/2025.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου όπως μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» προσέκρουσε αρχικά σε έτερο, σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο. Αποτέλεσμα, το αυτοκίνητο να ανατραπεί στη μέση του δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος από το όχημα και στο σημείο άμεσα έσπευσε η Τροχαία.

