Ανατροπή αυτοκινήτου στην Αθηνών-Λαμίας , μποτιλιάρισμα στο ύψος της Βαρυμπόμπης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης του Πάσχα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος της γέφυρας της Βαρυμπόμπης. Από την ανατροπή έχουν τραυματιστεί δύο άτομα, στα οποία παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία έχει προχωρήσει στο κλείσιμο της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα, έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται σε μήκος 1,5 χιλιομέτρου.

