Ανατροπή ΙΧ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανατράπηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 03:00 στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή των πρώτων βοηθειών.

