Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ

Στις 07:30 το πρωί της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου), στη λεωφόρο Ευελπίδων στα Βλάχικα της Βάρης, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Μια νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο ρεύμα προς Βούλα.

Ο οδηγός της νταλίκας εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών και αστυνομικών απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί. Το τροχαίο συνέβη μπροστά από πρατήριο υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση και προσωρινή αναστάτωση στο σημείο.

Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ανήκει σε υπάλληλο του πρατηρίου, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– είχε βγει από το όχημά της λίγα μόλις λεπτά πριν την ανατροπή, αποφεύγοντας τραυματισμό την τελευταία στιγμή.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Βούλα διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα, μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος και των φερτών υλικών από το οδόστρωμα. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.





