Ανατροπή στην Καλογριά: Οριστικό φρένο στην παραχώρηση – Απορρίφθηκε η παραχώρηση των 35 στρεμματων σε ιδιωτη επενδυτη

Σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της παραλίας της Καλογριάς, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα ιδιώτη επενδυτή για την παραχώρηση έκτασης παλαιού αιγιαλού στην περιοχή. Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρη Κατσαρού, η οποία αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια», απορρίπτεται το αίτημα αποχαρακτηρισμού και παραχώρησης περίπου 35 στρεμμάτων παλαιού αιγιαλού στην ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η απόφαση του κ. Κατσαρού ουσιαστικά επικυρώνει την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας, η οποία είχε ληφθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2026 (πρακτικό 01/2026). Η γνωμοδότηση αφορούσε αίτημα αποχαρακτηρισμού τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού με κωδικό ΑΒΚ 32 στην περιοχή της Καλογριάς. Με την εξέλιξη αυτή, η έκταση παραμένει δημόσια, βάζοντας –τουλάχιστον προς το παρόν– τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό και πολιτικό επίπεδο.

Το θέμα είχε εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα για την περιοχή, πυροδοτώντας κινητοποιήσεις και αντιδράσεις από φορείς και συλλογικότητες. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς είχαν ξεκινήσει πολιτικό και δικαστικό αγώνα για να αποτρέψουν την παραχώρηση της έκτασης. Μάλιστα, είχαν έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον πρώην γενικό γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιο Τσιούρα, ο οποίος –σύμφωνα με τους ίδιους– είχε ασκήσει πιέσεις προς την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας για την έγκριση της μεταβίβασης του ακινήτου σε ιδιώτη, εφαρμόζοντας διάταξη του νόμου 5092/2024.

Οι τοπικοί φορείς υποστήριζαν ότι η διαδικασία ήταν παράνομη και ότι η επίμαχη έκταση αποτελεί δημόσιο κτήμα που δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Για τον λόγο αυτόν, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και νομικά μέσα, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατέθεσαν και μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών. Με την αναφορά τους αμφισβητούν τόσο την ισχύ των τίτλων ιδιοκτησίας του ιδιώτη όσο και τη διαδικασία που επιχειρήθηκε να ακολουθηθεί για τη μεταβίβαση της έκτασης.

Η εξέλιξη χαιρετίστηκε από τους φορείς που αντιδρούσαν στην παραχώρηση. Ο εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ, Θωμάς Κουτρούμπας, σε δημόσια ανάρτησή του χαρακτήρισε τη μέρα «μεγάλη» για την Καλογριά, τονίζοντας ότι «ο αγώνας της ΟΙΚΙΠΑ και των φορέων του νομού δικαιώθηκε». Οπως ανέφερε, η παραλία παραμένει δημόσιο κτήμα «για να τη χαίρονται οι πολίτες της περιοχής», ενώ πρόσθεσε ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί και σε δικαστικό επίπεδο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για τις ενέργειες που προηγήθηκαν.

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας και κατασκευαστής Κωνσταντίνος Μπολτσής, από την Αθήνα, επιμένει ότι η επίμαχη έκταση αποτελεί τμήμα ιδιωτικής περιουσίας, συνολικής έκτασης περίπου 160 στρεμμάτων, την οποία απέκτησε το 2004 από τη βρετανικών συμφερόντων εταιρεία Fortress. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά πραγματοποιήθηκε έπειτα από εξονυχιστικό νομικό έλεγχο και βασίζεται σε δικαστικές αποφάσεις, ενώ –όπως υποστηρίζει– υπάρχουν ιστορικοί τίτλοι ιδιοκτησίας που φτάνουν μέχρι το 1786.

Ο ίδιος έχει, επίσης, αποκαλύψει ότι για την έκταση και το υπόλοιπο οικόπεδο που κατέχει υπάρχει ώριμος σχεδιασμός μεγάλης επένδυσης με στόχο, όπως αναφέρει, τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται –σύμφωνα με τις δηλώσεις του– η δημιουργία περίπου 700 θέσεων εργασίας και η αξιοποίηση του φυσικού τοπίου με σεβασμό στο περιβάλλον, σε συνεργασία με μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία και με βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Ωστόσο, με την πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχέδιο παραχώρησης της επίμαχης έκτασης δεν προχωρά, διατηρώντας την Καλογριά στο καθεστώς του δημόσιου κτήματος και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της αντιπαράθεσης σε νομικό επίπεδο.

