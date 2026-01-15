Αναβαθμίζεται το Gov.gr Wallet με τρεις νέες λειτουργίες – Πιο «έξυπνο», πιο γρήγορο, πιο αξιόπιστο

Με τρεις σημαντικές νέες λειτουργικότητες ενισχύεται το Gov.gr Wallet, κάνοντας το ψηφιακό πορτοφόλι του κράτους πιο φιλικό, πιο εύχρηστο και πιο αξιόπιστο για τους πολίτες. Οι αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των χρηστών, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο των ψηφιακών εγγράφων και απλούστευση βασικών διαδικασιών.

Άμεση ενημέρωση για ανακλήσεις ψηφιακών εγγράφων

Η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη αναβάθμιση αφορά τις άμεσες ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανάκλησης ψηφιακής άδειας οδήγησης ή ψηφιακής ταυτότητας. Πλέον, ο πολίτης ενημερώνεται αυτόματα μέσω μηνύματος στην εφαρμογή μόλις ανοίξει το Gov.gr Wallet, εφόσον κάποιο έγγραφο έχει ανακληθεί από αρμόδιο φορέα.

Η ανάκληση μπορεί να προκύψει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως:

από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας,

ή μετά από δήλωση απώλειας ταυτότητας.

Ο χρήστης μπορεί να δει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί και να επιχειρήσει να το προσθέσει εκ νέου στο Gov.gr Wallet. Αν αυτό δεν επιτρέπεται, εμφανίζεται σχετική ενημέρωση, αποτρέποντας λάθη και ταλαιπωρία.

Πιο εύκολη προσθήκη εγγράφων με αυτόματη συμπλήρωση OTP

Η δεύτερη λειτουργία αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας προσθήκης εγγράφων στην εφαρμογή. Μέχρι σήμερα, ο χρήστης έπρεπε να αντιγράψει χειροκίνητα τον εξαψήφιο κωδικό μιας χρήσης (OTP) από το SMS και να τον πληκτρολογήσει στο Gov.gr Wallet.

Πλέον, με τη συγκατάθεση του χρήστη, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιταχύνοντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών.

Real time ενημέρωση της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ

Η τρίτη σημαντική αναβάθμιση αφορά την Ψηφιακή Κάρτα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία πλέον ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο μέσα στο Gov.gr Wallet.

Η κάρτα εμφανίζει άμεσα την κατάσταση του ανέργου και συνοδεύεται από χρωματική ένδειξη για εύκολη κατανόηση:

Πράσινο χρώμα : για ανέργους έως 12 μηνών χωρίς έλεγχο εισοδηματικών κριτηρίων και για ανέργους άνω των 12 μηνών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για επίδομα θέρμανσης.

Πορτοκαλί χρώμα: για ανέργους άνω των 12 μηνών που δεν πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια.

Όταν η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ παύει να ισχύει, διαγράφεται αυτόματα από το Gov.gr Wallet, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Συνεργασία φορέων για την υλοποίηση

Η υλοποίηση των νέων λειτουργιών πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την αναβάθμιση της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ, υπήρξε συνεργασία και με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ένα ακόμη βήμα προς το «ψηφιακό κράτος»

Οι νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και αξιόπιστο ψηφιακό κράτος, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

