Αναβλήθηκαν οι αγώνες των πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑ-Η
Η κακοκαιρία που επικρατεί στην περιοχή επηρέασε και τη διεξαγωγή των αγώνων μπάσκετ
Με απόφαση της ΕΣΚΑ-Η, αναβλήθηκαν όλοι αγώνες των πρωταθλημάτων της που ήταν προγραμματισμένοι για την Τετάρτη (21/1). Η ανακοίνωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑ-Η ανακοινώνει ότι όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων της, την Τετάρτη 21.01.2026 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας της Περιοχής μας και των έκτακτων καιρικών φαινομένων».
