Αναβλήθηκε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Αναβλήθηκε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία
27 Ιαν. 2026 20:58
Pelop News

Λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία αναβλήθηκε το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Α1 χάντμπολ γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ.

Από την Πάτρα 2005 στον Παναθηναϊκό ο Κ. Καλύβας

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας αποφάσισε μετά την απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία να αναβάλει τον αγώνα της Τετάρτης (28/1) στον οποίο θα κριθεί η πρωτιά στην κανονική περίοδο.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«H Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η ΟΧΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αυτού του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα!

Ως ελάχιστος φόρος τιμής και συμπαράστασης στο πένθος, η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα ΑΕΚ- ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος για αύριο στο ΚΓ Καματερού για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Αετόπουλα καλό ταξίδι στους αιώνιους ουρανούς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:53 Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα, στη Θεσσαλονίκη 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν
22:45 Συγκλονιστικές εικόνες, με λουλούδια στα χέρια έξω από την Τούμπα ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Αίγιο, χαστούκισε την πρώην σύντροφό του έξω από σούπερ μάρκετ
22:25 Δράμα στην Κρήτη: Οι γονείς στη φυλακή, 8 αδελφάκια ζουν μόνα τους στο «Βενιζέλειο»
22:15 Η μεγάλη κλήρωση Τζόκερ
22:10 «Βιολάντα»: Εντοπίστηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου
22:00 UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης»
21:50 Συνεταιρισμός Καλαβρύτων: Στα σκαριά νέα παραγωγική μονάδα φέτας ΠΟΠ με 11 εκατ. ευρώ
21:40 «Ο Θεός με γλίτωσε» λέει ο μηχανοδηγός του τρένου που καταπλακώθηκε από μεγάλο δέντρο στον Πύργο
21:30 «Ακούμε ξαφνικά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι ώρα, έναν κρότο δυνατό, σβήσανε τα πάντα», συγκλονιστική μαρτυρία για «Βιολάντα»
21:19 ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζήτησε την αναβολή όλων των αγώνων του λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία
21:08 Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν
20:58 Αναβλήθηκε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία
20:48 ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του αποφάσισαν η κερκίδα τους στη Λιόν να μείνει κλειστή
20:42 Πάτρα: Τα Παλαιά Σφαγεία φωτίστηκαν και εντυπωσιάζουν ΦΩΤΟ
20:38 Από την Πάτρα 2005 στον Παναθηναϊκό ο Κ. Καλύβας
20:28 Με χρώμα Πάτρας η Ελλάδα επίδειξη δύναμης κόντρα στη Γαλλία
20:19 Σεισμός στα ανοικτά της Ζακύνθου, ταρακουνήθηκαν στο νησί
20:15 «Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
20:09 Με χαμόγελα η κοπή πίτας από τον Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ