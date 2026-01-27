Αναβλήθηκε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία

Λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία αναβλήθηκε το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Α1 χάντμπολ γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας αποφάσισε μετά την απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία να αναβάλει τον αγώνα της Τετάρτης (28/1) στον οποίο θα κριθεί η πρωτιά στην κανονική περίοδο.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«H Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η ΟΧΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αυτού του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα!

Ως ελάχιστος φόρος τιμής και συμπαράστασης στο πένθος, η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα ΑΕΚ- ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος για αύριο στο ΚΓ Καματερού για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Αετόπουλα καλό ταξίδι στους αιώνιους ουρανούς».

