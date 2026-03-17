Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες

Σπουδαία νίκη σημείωσαν τα Αστέρια Αχαΐας τα οποία παίζοντας πολύ καλό βολει νίκησαν με 3-1 σετ τον Ερυθρό Αστέρα, στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής βόλεϊ Γυναικών και η τελευταία έχασε έδαφος στην μάχη της κορυφής.

Η Παναχαϊκή η οποία τελικά δεν αγωνίστηκε καθώς ο Δίων Κυπαρισσίας ζήτησε αναβολή του αγώνα (θα παίξουν την Τέταρτη 18/3) είναι στο +7 και εφόσον νικήσει “καθαρά” αύριο, τότε κάνει το +10 και αποκτά τεράστιο προβάδισμα για να κατακτήσει από τώρα την 1η θέση και να μην χρειαστούν play-offs.

Στην Κάτω Αχαΐα, η ομάδα του Τζουβέκα ήταν καλύτερη, επέβαλε τον ρυθμό της και νίκησε δίκαια.

Βέβαια, ο αγώνας στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της αθλήτριας του Ερυθρού Αστέρα Μυρτούς Ψύλλα η οποία μετά από πτώση στο τερέν του γηπέδου κατά την διάρκεια του 4ου σετ, υπέστη κάταγμα ωμοπλάτης με την διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα να εκφράζει την στήριξη της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α.Ο. Αστέρια Αχαΐας – Ερυθρός Αστέρας: 3-1

ΓΑ.Σ. Παμβοχαϊκός – Α.Ε.Π. Ολυμπιάς 30

Ε.Α.Π. – Σπαρτιατικός 1-3

Α.Ο. Αίολος – Σ.Φ.ΠΕΤ. Περσέας 3-2.

Παναχαϊκη-Διων: Τεταρτη (18/3)

Στρατηλάτης – Απόλλων: Αναβολή

