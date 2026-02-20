Αναβολή για τον Μάιο στη δίκη των 38 συλληφθέντων από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Για τον Μάιο του 2026 αναβλήθηκε η δίκη των 38 ατόμων που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υπόθεση να παραπέμπεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού και για απείθεια, καθώς – σύμφωνα με τις αρχές – αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Οι συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι ήδη από την Τετάρτη, εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν εκ νέου άτομα εκφράζοντας συμπαράσταση προς τους κατηγορουμένους, ενώ η παρουσία της αστυνομίας ήταν ενισχυμένη τόσο στον εξωτερικό χώρο όσο και εντός του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ομάδα ατόμων είχε μεταβεί το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου σε χώρο του πανεπιστημίου για εκδήλωση και προβολή ταινίας και, παρά την ενημέρωση για υποχρέωση αποχώρησης σε συγκεκριμένη ώρα, παρέμεινε στον χώρο. Κατόπιν αιτήματος για συνδρομή, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 38 άτομα — 36 κοντά στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο και δύο εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Επιπλέον, δέκα ακόμη άτομα προσήχθησαν αρχικά, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή τους στην υπόθεση και αποχώρησαν χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο.

