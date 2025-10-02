Αναβρασμός και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων

Σε έντονο αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι όλης της χώρας, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά, σύμφωνα με τις οποίες το 2025 δεν θα καταβληθούν οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης στα μέσα Οκτωβρίου, όπως γινόταν παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, οι ενισχύσεις της ΚΑΠ για το νέο έτος προγραμματίζεται να πληρωθούν στο τέλος του 2025, γεγονός που προκαλεί τεράστια ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ούτε η πληρωμή των οφειλών του οργανισμού –περίπου 400 εκατ. ευρώ που αφορούν εκκρεμότητες του 2024 και παλαιότερων ετών– είναι βέβαιη, παρά μόνο γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε πληρωμές ύψους 75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 63 εκατ. για ζωοτροφές και 12 εκατ. για φερτά υλικά, ποσά που θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από κοινοτικά κονδύλια.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά κρίνονται «σταγόνα στον ωκεανό» για έναν κλάδο που ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας. Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι σε πολλά προϊόντα οι τιμές παραγωγού είναι κάτω του κόστους, ενώ οι κτηνοτρόφοι βιώνουν παράλληλα τη μείωση εισοδήματος λόγω ζωονόσων.

Η απουσία της προκαταβολής ενίσχυσης τον Οκτώβριο, που κάθε χρόνο ενίσχυε τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων, τους αφήνει πλέον εκτεθειμένους στον σκληρό ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους αγρότες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει παραδοσιακά το «πράσινο φως» για προκαταβολές τον Οκτώβριο, αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ομως η Ελλάδα, λόγω των παθογενειών του ΟΣΔΕ, αδυνατεί να ανταποκριθεί. Ηδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) είχε ζητήσει βελτιώσεις στο σύστημα, αλλά το ΥπΑΑΤ δεν τις υλοποίησε. Ετσι, φτάσαμε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 και ακόμη γίνονται συζητήσεις για διορθώσεις, με το περιθώριο αλλαγών να λήγει τον Νοέμβριο. Σε διαφορετική περίπτωση, διακυβεύεται η καταβολή τόσο των άμεσων ενισχύσεων (πρώτος πυλώνας) όσο και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας).

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ΟΣΔΕ έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα έως και τον Σεπτέμβριο, όταν σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η διαδικασία έχει ήδη κλείσει και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Ζήτημα-«αγκάθι» παραμένει και ο ΑΤΑΚ, που δεν έχει επιλυθεί, παρότι θα έπρεπε να είχε ρυθμιστεί από την άνοιξη. Η DG AGRI έχει καταστήσει σαφές ότι χωρίς ενδελεχείς διασταυρωτικούς ελέγχους πληρωμές δεν μπορούν να γίνουν, κάτι που αποτελεί και την αιτία του σκανδάλου που ταλανίζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ζήτημα παρενέβη και ο επικεφαλής του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, δίνοντας τη δική του οπτική ως ενεργός αγρότης. Με σκληρή γλώσσα σχολίασε:

«Καλά Χριστούγεννα για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καλή Πρωτοχρονιά για τις επιδοτήσεις βιολογικών και άγνωστο πότε για τα ποσά των Νέων Αγροτών». Οπως τόνισε, οι αγρότες βιώνουν συνεχείς καθυστερήσεις, σκάνδαλα και εμπαιγμό, μένοντας με χρέη, ενώ έχουν ήδη πληγεί από κακοκαιρίες και ασθένειες.

Ο κ. Παπαχριστόπουλος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι υπάλληλοι, αλλά η πολιτική, που όπως είπε «αδιαφορεί ακόμη και για τα πρόστιμα που κινδυνεύει να πληρώσει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Παράλληλα, σημείωσε πως η κατάργηση της προκαταβολής του 70% τον Οκτώβριο οδηγεί τους παραγωγούς σε τρεις μήνες χωρίς καμία ρευστότητα, την ώρα που το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται.

«Μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Θέλουν να μας γονατίσουν, να μας ξεκληρίσουν, για να μείνει η γη ακαλλιέργητη» ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία και την αγανάκτηση του συνόλου των παραγωγών.

