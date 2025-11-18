Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα

Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με καταγγελία στα Κουνελέικα Δυτικής Αχαΐας.

Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα
18 Νοέ. 2025 8:26
Pelop News

Αγροτης που σύμφωνα με καταγγελία άνδρα, εγκατέλειψε σε δρόμο σε χωριό στη Δυτικη Αχαΐα, προβατίνα που είχε προσβληθεί από ευλογιά και απόβλητα, αναζητείται για να συλληφθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Την Πέμπτη 13-11-2025 και ώρα 19:00, ημεδαπός αγρότης προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας και υπέβαλε ενόρκως καταγγελία σε βάρος έτερου ημεδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, την ίδια ημέρα και ώρα 17:00 στα Κουνελέικα Δυτικής Αχαΐας, προέβη σε πράξη εμπίπτουσα στο άρθρο 285 Π.Κ., παραβιάζοντας την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΚ/279771/11156/25-08-2025 σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, φέρεται να εγκατέλειψε στον δρόμο προφανώς άρρωστη προβατίνα και απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία συνέλεξε παρουσία του καταγγέλλοντος.

Από το ΑΤ Δυτικής Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «οι έλεγχοι συνεχίζονται αδιάλειπτα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων και την προστασία της ζωικής παραγωγής. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αυστηρότητα και διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη. Χρέος όλων είναι η πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας».

Με πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:53 Μητσοτάκης: Έκτακτη οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του έτους, τι είπε για στεγαστικό και ΕΛΤΑ
9:47 ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία
9:44 Λένα Ζευγαρά: Πώς αντιμετωπίζει το φλέρτ που δέχεται στα social media
9:38 Πως θα φορεθεί το κολάν τον φετινό χειμώνα ΦΩΤΟ
9:30 Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου
9:27 Ρωσία: Ενστάσεις για το ψήφισμα Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας
9:26 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
9:19 Πορεία Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία ΦΩΤΟ
9:13 Bitcoin: Απώλειες άνω του 26% από τα ιστορικά υψηλά
9:05 Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν
9:05 Ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μεταφέρει κοκαΐνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο
8:54 Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ
8:50 Νέα εκτροπή κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου, τα σημεία
8:40 Νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών: Δείτε τα ακίνητα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί στην Αχαΐα
8:36 Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια
8:26 Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα
8:16 IRIS: Υποχρεωτικό παντού από 1η Δεκεμβρίου, πώς θα πληρώνουμε σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα
8:12 Ερύμανθος: Αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι
8:06 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο 58χρονου οδηγού, τι ερευνούν οι Αρχές
7:59 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ