Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα

Αγροτης που σύμφωνα με καταγγελία άνδρα, εγκατέλειψε σε δρόμο σε χωριό στη Δυτικη Αχαΐα, προβατίνα που είχε προσβληθεί από ευλογιά και απόβλητα, αναζητείται για να συλληφθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Την Πέμπτη 13-11-2025 και ώρα 19:00, ημεδαπός αγρότης προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας και υπέβαλε ενόρκως καταγγελία σε βάρος έτερου ημεδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, την ίδια ημέρα και ώρα 17:00 στα Κουνελέικα Δυτικής Αχαΐας, προέβη σε πράξη εμπίπτουσα στο άρθρο 285 Π.Κ., παραβιάζοντας την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΚ/279771/11156/25-08-2025 σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, φέρεται να εγκατέλειψε στον δρόμο προφανώς άρρωστη προβατίνα και απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία συνέλεξε παρουσία του καταγγέλλοντος.

Από το ΑΤ Δυτικής Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «οι έλεγχοι συνεχίζονται αδιάλειπτα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων και την προστασία της ζωικής παραγωγής. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αυστηρότητα και διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη. Χρέος όλων είναι η πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας».

Με πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ

