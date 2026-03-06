Άνδρας στη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά!

Κόκκινος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 06.03.2026, στη ΓΑΔΑ, όταν ένας άνδρας απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά.

Η αναστάτωση έφερε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ένας άνδρας απειλεί τη ζωή των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα, αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος προσέγγισε την κεντρική σκοπιά του κτιρίου και σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να φωνάζει προς τους φρουρούς, απειλώντας ότι έχει πάνω του εκρηκτικά και πως θα τους τινάξει στον αέρα.

