Ηλικιωμένος έπεσε στη θάλασσα, ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για τα αίτια του ατυχήματος

06 Μαρ. 2026 17:20
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα, στην παλιά παραλία της πόλης. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού Σώματος.

Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών

Ο 74χρονος ανασύρθηκε από την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για τα αίτια του ατυχήματος.

