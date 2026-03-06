Ηλικιωμένος έπεσε στη θάλασσα, ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στη Θεσσαλονίκη άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα, στην παλιά παραλία της πόλης. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού Σώματος.

Ο 74χρονος ανασύρθηκε από την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για τα αίτια του ατυχήματος.

