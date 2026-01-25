Aνδραβίδα: Οι απατεώνες «του ΔΕΔΔΕΗ» πιάστηκαν στα πράσα...

“Έσπασαν” τα τηλέφωνα στην περιοχή της Αμαλιάδας και του Κάμπου από τους υποτιθέμενους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, που είχαν εντοπίσει τη βλάβη στα σπίτια των υποψηφίων θυμάτων, το τελευταίο διήμερο. Καταστάσεις που θορύβησαν τους πιο υποψιασμένους πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές. Και κάπου εκεί – από την επιμονή των απατεώνων να βρουν θύματα – έγινε η αρχή του τέλους για αυτούς…

Αν και το κουβάρι της υπόθεσης ακόμα ξετυλίγεται, οι Αρχές κατάφεραν να πιάσουν έναν από τους απατεώνες στα πράσα. Δηλαδή έξω από το σπίτι υποψήφιου θύματος, την ώρα που ετοιμαζόταν να αρπάξει την τσάντα με τα κοσμήματα και τα χρήματα… Το “τυράκι” της βλάβης για το υποψήφιο θύμα είχε γυρίσει μπούμερανγκ στον δράστη, που με λαχτάρα για να αρπάξει τη λεία του, έπεσε στα χέρια των αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, Παρασκευή και Σάββατο, στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας και του Κάμπου, οι απατεώνες με το προσωπείου των τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ, “ξετύλιγαν” το σενάριο της βλάβης, επικοινωνώντας μέσω τηλεφώνου και αναζητώντας θύματα.

Οι περισσότεροι αν και υποψιασμένοι, δεν σκέφτηκαν να καλέσουν την Αστυνομία, ενώ σε δύο περιπτώσεις εκ των υστέρων καταγγέλθηκε η απόπειρα εξαπάτησης στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Στην Ανδραβίδα όμως μια γυναίκα, λειτούργησε σαν αστυνομικός. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο και από την άλλη άκρη της γραμμής άκουσε τον άνδρα που την κάλεσε να της εξηγεί τα πέρι βλάβης του ΔΕΔΔΗΕ στο σπίτι με σοβαρό κίνδυνο για βραχυκύκλωμα και άλλες ιστορίες, δεν έχασε χρόνο..

Τον “έστησε” τον απατεώνα, προσποιήθηκε την “πεπεισμένη” για την βλάβη και προσπάθησε να κερδίσει χρόνο για να ενημερώσει τις Αρχές.

Η ομάδα κρούσης του κάμπου – η Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ηλείας – που ήταν κοντά στην Ανδραβίδα, ενημερώθηκε άμεσα και διακριτικά οι αστυνομικοί “στήθηκαν” στο προκαθορισμένο σημείο όπου η γυναίκα θα άφηνε την τσάντα με τα κοσμήματα και τα χρήματα που είχαν ζητήσει οι “τεχνικοί” να βγάλει από το σπίτι.

Φτάνοντας στο σημείο ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα εντός, κατέβηκε ο ένας για να πάρει την τσάντα και οι άλλοι τον περίμεναν.

Οι αστυνομικοί δεν έχασαν χρόνο και έπιασαν τον ένα δράστη, ενώ ο άλλος έφυγε από το σημείο με σκοπό να παραλάβει πιο κάτω τον συνεργό του.

Διαπιστώνοντας όμως ότι η δουλειά “στράβωσε” έφυγε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του ilialive.gr, οι δύο δράστες και πιθανότατα ένα ακόμα άτομο ειχαν έρθει από την Αθήνα ως επιχειρησιακή ομάδα για να εξαπάτηση πολιτών.

Κάποια άλλα άτομα πιθανότατα με έδρα την Αθήνα, επικοινωνούσαν με σπίτια και επιχειρήσεις στην περιοχή της Αμαλιάδας και του Κάμπου, αναζητώντας υποψήφια θύματα.

Μάλιστα ήταν τόσο εκτεταμένη η κίνηση αυτή, που πλέον πολλοί είχαν δεχθεί κλήση από τους απατεώνες και το θέμα είχε αρχίσει να συζητείται ευρέως στην Αμαλιάδα το πρωί του Σαββάτου.

Η επιμονή των δραστών να εξαπατήσουν πολίτες αλλά και η αντίδραση της γυναίκας στην Ανδραβίδα, έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούσαν με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν.

ilialive.gr

