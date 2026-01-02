Ανδραβίδα: Τραγικό τέλος για 49χρονο ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ένας 49χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του ανήμερα την Πρωτοχρονιά 2026, στην περιοχή της Ανδραβίδας, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου από τον αδελφό του, μέσα στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή προς το Τραγανό. Η αιτία θανάτου ήταν ο απαγχονισμός.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 49χρονος είχε χάσει τον γιο του πριν από μερικούς μήνες σε τροχαίο δυστύχημα. Το τραγικό αυτό γεγονός τον είχε συντρίψει ψυχικά, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ξεπεράσει την απώλεια. Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του περιγράφουν έναν πατέρα βαθιά πληγωμένο, ο οποίος από τότε βυθίστηκε σε έντονη θλίψη και δεν μπόρεσε να επανέλθει.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και διενεργούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το οικογενειακό δράμα.

