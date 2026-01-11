Ανδρέας Φούρας: Τι αηδίες είναι αυτές;

Ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να διαψεύσεις φήμες που τον ενέπλεκαν σε κόμμα…

Ανδρέας Φούρας: Τι αηδίες είναι αυτές;
11 Ιαν. 2026 13:04
Pelop News

Αμεση η απάντηση-αντίδραση του πρώην Υπουργού και πρώην δημάρχου Πάτρας Ανδρέα Φούρα στις φήμες ότι ετοιμάζει επάνοδο στην πολιτική σκηνή!!!

Η δήλωσή του: «Ακούγεται αυτές τις ημέρες πως είμαι έτοιμος για νέο κόμμα. Σοβαρευτείτε. Τίποτα πιο ανακριβές. Φυσικά και όσοι με γνωρίζουν, δεν πίστεψαν σε αυτές τις αηδίες…».

Παρεμπιπτόντως, ο κ. Φούρας έχει κλείσει τα 79 και μπήκε στα 80…

