Ανδρέας Φούρας: Τι αηδίες είναι αυτές;

Αμεση η απάντηση-αντίδραση του πρώην Υπουργού και πρώην δημάρχου Πάτρας Ανδρέα Φούρα στις φήμες ότι ετοιμάζει επάνοδο στην πολιτική σκηνή!!!

Η δήλωσή του: «Ακούγεται αυτές τις ημέρες πως είμαι έτοιμος για νέο κόμμα. Σοβαρευτείτε. Τίποτα πιο ανακριβές. Φυσικά και όσοι με γνωρίζουν, δεν πίστεψαν σε αυτές τις αηδίες…».

Παρεμπιπτόντως, ο κ. Φούρας έχει κλείσει τα 79 και μπήκε στα 80…

