Ανδρέας Φούρας: Τι αηδίες είναι αυτές;
Ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να διαψεύσεις φήμες που τον ενέπλεκαν σε κόμμα…
Αμεση η απάντηση-αντίδραση του πρώην Υπουργού και πρώην δημάρχου Πάτρας Ανδρέα Φούρα στις φήμες ότι ετοιμάζει επάνοδο στην πολιτική σκηνή!!!
Η δήλωσή του: «Ακούγεται αυτές τις ημέρες πως είμαι έτοιμος για νέο κόμμα. Σοβαρευτείτε. Τίποτα πιο ανακριβές. Φυσικά και όσοι με γνωρίζουν, δεν πίστεψαν σε αυτές τις αηδίες…».
Παρεμπιπτόντως, ο κ. Φούρας έχει κλείσει τα 79 και μπήκε στα 80…
