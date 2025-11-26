Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη

Ο κ. Κατσανιώτης ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβουλίας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα –Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία– υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη κοινωνικής ευθύνης μεγάλης αξίας, που απαντά σε ανάγκες δεκαετιών για σύγχρονες υποδομές υγείας.

26 Νοέ. 2025 19:24
Pelop News

Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε σήμερα ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, κατά τη συζήτηση για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο κ. Κατσανιώτης ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβουλίας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα –Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία– υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη κοινωνικής ευθύνης μεγάλης αξίας, που απαντά σε ανάγκες δεκαετιών για σύγχρονες υποδομές υγείας.

Τόνισε πως η ογκολογική λειτουργία του ΠΓΝΠ, του κεντρικού υγειονομικού πυλώνα της περιοχής, εδώ και χρόνια υπερβάλλει εαυτόν καθώς ιατροί και νοσηλευτές λειτουργούν υπό πίεση, θεραπείες εκτελούνται όπου βρεθεί διαθέσιμη κλίνη, ενώ ασθενείς και συγγενείς μετακινούνται καθημερινά από νησιά και γειτονικούς νομούς.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά της δωρεάς, ο Βουλευτής επεσήμανε όμως ότι η Πολιτεία οφείλει να είναι παρούσα και όχι απούσα, διότι –όπως σημείωσε– οι δωρεές είναι πολύτιμες, τις χρειαζόμαστε και τιμούμε τους δωρητές, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν τον μόνο τρόπο λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. «Χρειαζόμαστε όχι μόνο κτίρια, αλλά και ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατσανιώτης ζήτησε ρητά την έγκαιρη στελέχωση της νέας μονάδας με τέσσερις επιπλέον ιατρούς, δεκαοκτώ νοσηλευτές και πρόσθετο διοικητικό προσωπικό, ώστε τη στιγμή της παράδοσης το έργο να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως και όχι τυπικά. Υπενθύμισε ότι σε άλλες περιπτώσεις –όπως στο πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού στο ΠΓΝΠ– η έλλειψη προσωπικού καθυστέρησε την αξιοποίησή τους, κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, επισήμανε την ανάγκη το κράτος να λειτουργεί με ταχύτητα, να στηρίζει θεσμικά τις δωρεές και να διασφαλίζει την ποιότητα και την επάρκεια των υποδομών, προτείνοντας η ΚΤΥΠ να έχει ενεργό ρόλο σε διαδικασίες παρακολούθησης και πιστοποίησης μελλοντικών έργων υγείας. «Η νέα μονάδα δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι μια υπόσχεση. Και αυτή η υπόσχεση οφείλει να γίνει πράξη με αξιοπρέπεια, στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας, γιατί στην υγεία δεν μετράμε ούτε τετραγωνικά ούτε προϋπολογισμούς μετράμε ανθρώπους», κατέληξε.

