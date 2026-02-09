Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα

Χθες στην Πάτρα, παρουσία του φίλου και Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρευρέθηκε στα εγκαίνια του νέου, σύγχρονου χλοοτάπητα στο Γήπεδο των Προσφυγικών, ενός έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της πόλης.

Ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον μαζικό αθλητισμό και τη νεολαία, που δημιουργεί καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού προχώρησε σε σημαντικές δεσμεύσεις για το επόμενο διάστημα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής της κερκίδας

τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού του γηπέδου

Παρεμβάσεις που αναμένεται να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα του χώρου και την εμπειρία αθλητών και φιλάθλων.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση για τη διαρκή στήριξη στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την Πολιτεία αποδίδει απτά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

