Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα

Ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον μαζικό αθλητισμό και τη νεολαία, που δημιουργεί καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης.

Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα
09 Φεβ. 2026 11:56
Pelop News

Χθες στην Πάτρα, παρουσία του φίλου και Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρευρέθηκε στα εγκαίνια του νέου, σύγχρονου χλοοτάπητα στο Γήπεδο των Προσφυγικών, ενός έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της πόλης.

Ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον μαζικό αθλητισμό και τη νεολαία, που δημιουργεί καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού προχώρησε σε σημαντικές δεσμεύσεις για το επόμενο διάστημα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής της κερκίδας
  • τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού του γηπέδου

Παρεμβάσεις που αναμένεται να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα του χώρου και την εμπειρία αθλητών και φιλάθλων.

Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση για τη διαρκή στήριξη στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την Πολιτεία αποδίδει απτά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του
15:23 Η ελληνική γλώσσα ως ζωντανή κληρονομιά: Μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη
15:16 Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση
15:08 ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
15:02 Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία
14:57 Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια
14:49 Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
14:48 Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία
14:45 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
14:34 Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού
14:31 Αιγιάλεια: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα Δημοτικά Σχολεία μέσα στο 2026 – Συνέντευξη Τύπου της Δημοτικής Αρχής
14:31 Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι
14:29 Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία
14:26 Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ
14:22 Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
14:19 Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα
14:17 Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026
14:04 Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
14:01 Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo
14:00 Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ