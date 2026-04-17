Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στην «Π»: «Λείπει ένα ολιστικό σχέδιο για την Αχαΐα»

Ας μην κρυβόμαστε, η χώρα βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό σε μία προ-προεκλογική περίοδο, τουτέστιν ανά πάσα στιγμή μπορεί να οδηγηθούμε στις κάλπες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την Αχαΐα.

Η «Π» ξεκινάει από σήμερα μία σειρά… ανακρίσεων στους εκλεγμένους μας σε κυβέρνηση κι αντιπολίτευση, από τους οποίους ζητάμε να τοποθετηθούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Νομό. Η αρχή γίνεται με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο (το όνομα του οποίου «παίζει» το τελευταίο διάστημα και για το δυνητικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα), ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Πώς αξιολογείτε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της παραχώρησης και ποιο μοντέλο ανάπτυξης προτείνετε;

Το θαλάσσιο μέτωπο ανήκει στους πολίτες της Πάτρας, γι΄ αυτό και η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται σε γόνιμη και αγαστή συνεργασία με τον δήμο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μία ανάπλαση, όπως η συγκεκριμένη, από την οποία όλοι προσδοκούμε μία περισσότερο βιώσιμη πόλη για τους κατοίκους και μία πιο ελπιδοφόρα βιώσιμη ανάπτυξη. Και σε αυτό το πλαίσιο, τώρα που θα περάσουμε επιτέλους στη φάση της υλοποίησης για το πρώτο τμήμα από Αγίου Νικολάου έως ιχθυόσκαλα, καλό θα είναι να αποφεύγονται από μεριάς των βουλευτών της κυβέρνησης οι αντιπολιτευτικές κορόνες απέναντι στο Δήμο, γιατί αυτός εκπροσωπεί τους πολίτες της Πάτρας και αφουγκράζεται καθημερινά τις αγωνίες τους. Κριτική για βελτιώσεις ναι, αλλά τα επικοινωνιακά «πυροτεχνήματα» γυρνούν μπούμερανγκ σε αυτούς που τα κάνουν. Κι ένα τελευταίο: Το ζήτημα της μαρίνας για τα γιοτ και συνολικά για την κρουαζιέρα, ο ΟΛΠΑ και η κυβέρνηση πρέπει να το δουν μακροπρόθεσμα χωρίς κοντόφθαλμες λογικές που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν θα προσφέρουν τίποτε, στην πόλη και τους κατοίκους της.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Ποιές άμεσες πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνατε για τη στελέχωση των νοσοκομείων της Αχαΐας;

Εχει «μαλλιάσει η γλώσσα μου», τόσο με τις κοινοβουλευτικές, όσο και με τις άλλες δημόσιες παρεμβάσεις μου για τη στελέχωση των νοσοκομείων της Πάτρας, αλλά ο κ. Γεωργιάδης αρέσκεται μόνο στο να εγκαινιάζει πτέρυγες και έργα που γενναιόδωρα έχουν προσφέρει ιδιώτες. Η Πάτρα και η Αχαΐα πλήττονται βάναυσα από την πολιτική του υπουργείου Υγείας. Η υποστελέχωση έχει «χτυπήσει κόκκινο», οι άνθρωποι του πεδίου, γιατροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό έχουν εξουθενωθεί. Το σύστημα υγείας στην Αχαΐα πρέπει να αναθεωρηθεί και να επαναθεμελιωθεί εξ ολοκλήρου σε νέα βάση σύμφωνα με τις ανάγκες και την περιφερειακή του διάσταση. Οι ΜΕΘ που εμφανίζουν κάλυψη 100% γιατί εξυπηρετούν ασθενείς από όλη τη Δυτική Ελλάδα να συστηθούν εκ νέου. Και για να συμβούν όλα αυτά χρειάζονται ταυτόχρονα μόνιμοι διορισμοί ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) -πρόσφατα έκανα ερώτηση για το Κέντρο Υγείας του Αγίου Αλεξίου- και δημιουργία παιδιατρικού νοσοκομείου νοτιοδυτικής Ελλάδας στα πρότυπα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ: Ποιες συγκεκριμένες φορολογικές ή χρηματοδοτικές παρεμβάσεις προτείνετε για τις τοπικές επιχειρήσεις;

Επιτρέψετε μου να ξεκινήσω από τους πλούσιους. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού υφάρπαξε την ψήφο των μικρομεσαίων που πίστεψαν τις ψεύτικες υποσχέσεις του, συνέχισε και για δεύτερη τετραετία να παίρνει τα χρήματα από τους μικρομεσαίους και να τα δίνει στους «μεγάλους ημετέρους»· γιατί περί αυτού πρόκειται. Τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή, να μοιράζονται τα υπερκέρδη και οι μικρομεσαίοι να αγκομαχούν μέρα τη μέρα, μήνα τον μήνα, για να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό δεν αποτελεί «αντιπολιτευτικό λαϊκισμό», όπως αρέσκονται να αποκαλούν την κριτική οι υπουργοί και οι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά η δυστοπική πραγματικότητα. Ο κ. Πιερρακάκης, που θέλει να βάλει σε… σειρά και την ευρωζώνη (!) έδωσε ψίχουλα στους μικρομεσαίους για να τα επιστρέψει σε αυτούς που «λυμαίνονται» την υπεραξία όλων ημών των υπολοίπων. Ας αλλάξει λοιπόν το φορολογικό σύστημα και ας ξεκινήσει λοιπόν η φορολόγηση των υπερκερδών των πλουσίων, όπως γίνεται σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου, και μετά θα ανοίξει ο δρόμος για πιο δίκαιη φορολόγηση των μικρομεσαίων και την παροχή αναπτυξιακών κινήτρων. Αλλά η κυβέρνηση έχει μάλλον ως στόχο το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πλήρη υπαλληλοποίηση των ανθρώπων που έχουν κρατήσει τη χώρα όρθια στα δύσκολα. Και στα καθ΄ ημάς, η αποβιομηχάνιση της περιοχής της Πάτρας επιβάλλει να χρηματοδοτηθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί ανάσα ζωής στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την ανεργία.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Θεωρείτε επαρκή τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης; Αν όχι, ποιο είναι το εναλλακτικό σας σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής;

Οχι απλώς δεν είναι επαρκή, αλλά διαιωνίζουν την υφιστάμενη κατάσταση και καθηλώνουν τον αγροτικό κόσμο. Το πλέον χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα είναι η διαχείριση του ζητήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έπληξε δραματικά τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας αλλά και όλης της χώρας. Ευθυνοφοβία, συμφωνίες με τα «καρτέλ» των γαλακτοκομικών και «fake news» για τις συστάσεις που μας έκανε η Κομισιόν. Ενα

πραγματικό ρεσιτάλ πολιτικαντισμού, ανεπάρκειας και αναποτελεσματικότητας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που «αντάξιό» του δεν έχουμε ξαναδεί. Και όχι μόνο για την ευλογιά, αλλά σε όλα τα πεδία του αγροτικού τομέα. Εχει επίσης «μαλλιάσει η γλώσσα μου» για την επέκταση του φράγματος Πηνειού και το αρδευτικό πρόβλημα στη Δυτική Αχαΐα, αλλά η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τη γκρίζα ζώνη της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Θα πρόσθετα επίσης ότι η λιμνοδεξαμενή Ντασκά, αποτελεί ωραίο και λειτουργικό παράδειγμα για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή της Τριταίας και αλλού, αν θέλουμε να έχει ζωή η ύπαιθρος, τη στιγμή που ερημώνει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Ποιο είναι το συνολικό σας σχέδιο για να μετατραπεί η Αχαΐα σε κόμβο καινοτομίας, μεταφορών και τουρισμού τα επόμενα χρόνια;

Σας είπα και κάποια πράγματα παραπάνω με αφορμή την ερώτησή σας για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας. Στην εποχή μας, οι αποσπασματικές οπτικές και λύσεις λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Ενας λόγος παραπάνω για την Αχαΐα που μετά την αποβιομηχάνισή της Πάτρας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, επί πατρός Μητσοτάκη, δεν έχει «σηκώσει κεφάλι». Το σχέδιο πρέπει να είναι ολιστικό και εξηγούμαι. Το όποιο αναπτυξιακό σχέδιο οφείλει να «πατήσει» πάνω στη διασύνδεση πολιτισμού, τουρισμού, πρωτογενή τομέα, μεταφορών κ.α. Και όλα αυτά απαιτούν κατ’ αρχήν την ύπαρξη σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών. Η Πάτρα με το πολιτιστικό απόθεμα και το ιστορικό της κέντρο, καθώς και η όλη η Αχαΐα, θα πρέπει να αποτελέσουν ταυτόχρονα κόμβος, σε σύνδεση με την Ολυμπία και τους Δελφούς, και προορισμός, γιατί σήμερα το πρώτο είναι αποδυναμωμένο και το δεύτερο βρίσκεται πολύ πίσω. Αλλά πώς να συμβούν όλα αυτά όταν για παράδειγμα η ιστορική γραμμή του «Οδοντωτού» που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και εξυπηρετεί τους ντόπιους κατοίκους είναι σε αναστολή μετά από 130 χρόνια, επειδή η κυβέρνηση την έχει αφήσει στην τύχη της. Ή όταν ο νέος αυτοκινητόδρομος προς τον Πύργο δεν συνδέεται λειτουργικά με τη ΒΙΠΕ ή το αεροδρόμιο του Αράξου;

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2027: Σε ποιο ύψος τοποθετείται ο πήχης για το κόμμα σας σε επίπεδο Αχαΐας; Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους πολίτες του Νομού;

Η πολιτική και η κομματική κατάσταση είναι ρευστή, αφού η κυβέρνηση της ΝΔ και πολλά από τα στελέχη της ελέγχονται για σκάνδαλα, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Αυτή η ρευστή κατάσταση αγγίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και όλο τον προοδευτικό χώρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το πω, αλλά πιστεύω ότι οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στην κεντροαριστερά οφείλουν να είναι συνθετικές με στόχο αυτό που ο πρόσφατα αποδημήσας πρώην Γάλλος πρωθυπουργός Λιονέλ Ζοσπέν ονόμαζε «πληθυντική αριστερά». Και όπως η ιστορία και η εμπειρία έχουν αποδείξει για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει ένας επικεφαλής που θα ελκύει και θα συνθέτει, χωρίς αποκλεισμούς, που θα εμπνέει τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Και στην τρέχουσα πολιτική περίοδο αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτό που μου λέει ο κόσμος στο δρόμο και στις περιοδείες μου. Ολα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι απαξιώνεται το έργο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για το οποίο εργάζομαι καθημερινά και είμαι περήφανος.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές θα ακολουθήσει η κάλπη σε Δήμους και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τι θα πράξει το κόμμα σας στην αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού. Ποιες υποψηφιότητες θα στηρίξει;

Οπως σας είπα και παραπάνω η πολιτική κατάσταση είναι ρευστή και αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει και τις όποιες κινήσεις και αποφάσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ως πρώην και επί δεκαετίες αυτοδιοικητικός, η εμπειρία με έχει διδάξει ότι εκλογικά σχήματα της τελευταίας στιγμής δεν ευδοκιμούν. Χρειάζεται οργάνωση τουλάχιστον δύο χρόνια πριν, γι’ αυτό και θεωρώ το ερώτημά σας κρίσιμο και χρονικά εύστοχο, καθώς και ζύμωση με τους πολίτες. Το πρόταγμα πάντως πρέπει να είναι η αυτονομία της αυτοδιοίκησης και η δυναμική διεκδίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει χέρια η περιφέρεια γιατί, δυστυχώς, αποδεικνύεται το «μακρύ χέρι» της κυβέρνησης στη δυτική Ελλάδα.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Με βάση τον θεσμικό σας ρόλο, τις επαφές και τις συναντήσεις σας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ποια είναι η εικόνα που έχουν για τον Νομό οι συνάδελφοί σας, αλλά και άνθρωποι από διάφορους χώρους; Ποια είναι τα κατ΄ αυτούς δυνατά σημεία και ποιες οι αδυναμίες;

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας… Εχουμε μείνει πίσω και αυτό πραγματικά αντανακλάται στην άποψη των «άλλων». Ολοι μου λένε πώς είναι δυνατόν ένας τόπος με τέτοια ομορφιά και μεγάλες δυνατότητες και με την Τρίτη πόλη στην Ελλάδα με σημαντική πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ιστορία να είναι αφημένος στην τύχη του. Δυστυχώς είμαστε πίσω… Γιατί αν λόγου χάρη συγκριθούμε με το Ηράκλειο ή τη Λάρισα θα απογοητευτούμε. Και αυτό είναι απόλυτα συνυφασμένο με αυτό που σας είπα παραπάνω για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για τον «στραγγαλισμό» των δήμων από την κεντρική κυβέρνηση. Μία ματιά στο πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τι κονδύλια κατάφερε να πάρει και να απορροφήσει η ΠΔΕ είναι ενδεικτικά της εικόνας που δίνουμε στους τρίτους.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τι βαθμό παίρνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές; Τι περισσότερο θα μπορούσαν να είχαν κάνει και δεν το έχουν κάνει; Τι θα τους συμβουλεύατε; Σας συμβουλεύονται;

Κάτω από τη βάση… Εχουν αποτύχει παντού. Ακόμη κι αν μπορούσε να ξεχωρίσει κάποιος -λέμε τώρα-, η κοινωνική αναλγησία, τα σκάνδαλα, η διαπλοκή και η διαφθορά, καθώς και η θεσμική υποχώρηση που αγγίζουν το «επιτελικό κράτος», άρα και το ίδιο το Μαξίμου, τους τραβούν όλους κάτω… Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης και μία από τις χειρότερες στην πολιτική μας ιστορία. Σας καλώ κι εσάς να θυμηθείτε αν υπήρξε κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα και την εμπλοκή τόσων υπουργών και βουλευτών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός «των ανασχηματισμών των σκανδάλων»… Το κρίσιμο όμως ζήτημα είναι ότι ο κόσμος «κλεισμένος» στα προβλήματα του και με την προπαγάνδα των «ομάδων αλήθειας» και των τρολ του διαδικτύου, δεν έχει καθαρή εικόνα. Ερχονται και τα επιδόματα, που τόσο λοιδορούσε ο «μεταρρυθμιστής» κ. Μητσοτάκης και τη θολώνουν ακόμη περισσότερο…

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑ: Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο κόμμα σας σε περίπτωση ενός αρνητικού αποτελέσματος μετά τις εθνικές εκλογές; Και τι ακριβώς θα θεωρηθεί αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς;

Απάντησα σε προηγούμενη ερώτησή σας ότι το ζητούμενο είναι η ανασύνθεση της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Το αρνητικό αποτέλεσμα για μένα αλλά και για όλους τους Ελληνες και την πατρίδα μας θα είναι να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία και να συγκροτήσει κυβέρνηση είτε μόνη της, είτε με δεκανίκια. Ο τόπος χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και άμεσα. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι νυχθημερόν, για να ξαναβρεί η Αχαΐα την προοδευτική και δημοκρατική της πολιτική ταυτότητα.

