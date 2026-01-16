Ανδρέας Τσώκος: Στις 26/1 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η κοπή πίτας του Πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας, θα γίνει τη Δευτέρα 26/01/2026, στον Πολυχώρο Royal, στην Πάτρα.

16 Ιαν. 2026 9:21
Pelop News

Τη Δευτέρα 26/01/2026, έχει προγραμματιστεί η ετήσια εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, του πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας, Ανδρέα Τσώκου, στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Royal, στην Πάτρα

«Η αρχή της νέας χρονιάς αποτελεί την ιδανική αφορμή για να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τόπου μας.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά, καθώς η συμμετοχή σας δίνει ξεχωριστή αξία στον κοινό μας διάλογο», αναφέρει στην πρόσκληση ο κ. Τσώκος

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
