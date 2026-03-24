Ανδρουλάκης από Κύπρο: Ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη Μέση Ανατολή

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε το πρωί της Τρίτης στη Λευκωσία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στο προσκήνιο.

Υποδεχόμενος τον κ. Ανδρουλάκη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε στη σημασία της παρουσίας του στην Κύπρο, τονίζοντας ότι αυτή επιβεβαιώνει τους στενούς αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της έντασης λειτουργεί αρνητικά όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη συνολικά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πως κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να δείξουν πλήρη αλληλεγγύη σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος τη ζητήσει, σημειώνοντας ότι αυτή η αλληλεγγύη αποτυπώθηκε ήδη στην πράξη στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε μάλιστα την ευρωπαϊκή αυτή στήριξη με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία, όπως ανέφερε, επιτεύχθηκε με σχέδιο και πολιτική δουλειά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στην περίοδο Σημίτη όσο και στο ενιαίο αμυντικό δόγμα που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα επί Ανδρέα Παπανδρέου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη φράση ότι η μη εμπλοκή δεν μπορεί να σημαίνει αδράνεια. Όπως είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα χώρα, αλλά και συνολικά η ευρωπαϊκή ηγεσία, οφείλουν να αναλάβουν ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, καθώς, όπως προειδοποίησε, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, θα συνεχίζονται και οι σοβαρές επιπτώσεις του.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη στήριξή του στον αγώνα της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία προοπτική που θα άνοιγε δρόμο σε σχέδια διχοτόμησης του νησιού.

