Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»

Στο Στρασβούργο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα συζητείται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

11 Μαρ. 2026 13:56
Pelop News

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ζητά από τον πρωθυπουργό να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση.

Ο κ. Ανδρουλάκης ευχαρίστησε την πρόεδρο της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την πρωτοβουλία να τεθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση αυτή καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες που – σύμφωνα με τον ίδιο – είχαν παγιδεύσει με παράνομες παρακολουθήσεις πολιτικά πρόσωπα, μέλη της κυβέρνησης, αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται πολιτική ευθύνη, κάνοντας λόγο για εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μάχη που δίνει – όπως είπε – δεν είναι προσωπική ούτε κομματική, αλλά αφορά τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια. Οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβούλιο της Επικρατείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.


