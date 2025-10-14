Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»

Κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη στη ρύθμιση για το 13ωρο και αναφορά σε πέντε προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

14 Οκτ. 2025 19:16
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει μεταξύ άλλων δυνατότητα εργασίας έως και 13 ωρών ημερησίως.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι νέες ρυθμίσεις αφαιρούν δικαιώματα από τους εργαζομένους και ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση των εργοδοτών, κάνοντας λόγο για «μεθοδική αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων». Όπως είπε, «σιγά-σιγά ξηλώνεται το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα-νήμα, διάταξη-διάταξη».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, στην αντικατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων από ατομικές συμφωνίες και στις συμβάσεις εργασίας “κατά παραγγελία”. Πρόσθεσε πως το 13ωρο «είναι η κορυφή του παγόβουνου», καθώς –όπως τόνισε– οι Έλληνες εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, αλλά διαθέτουν από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «αναδιανομή πλούτου υπέρ των λίγων», επισημαίνοντας πως οι κυβερνητικές επιλογές έχουν οδηγήσει σε αποδυνάμωση του κόσμου της εργασίας. Παρουσίασε, παράλληλα, το πλαίσιο των προτάσεων του κόμματός του για ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο», με πέντε βασικούς άξονες που περιλαμβάνουν:

  1. Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

  2. Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων.

  3. Επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων στους έξι μήνες.

  4. Δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

  5. Κίνητρα σε επιχειρήσεις που ενισχύουν θεσμικά δικαιώματα εργαζομένων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ «φέρει την ιστορική ευθύνη της θεμελίωσης του Εργατικού Δικαίου στη χώρα» και δεσμεύτηκε πως ως κυβέρνηση θα καταργήσει τη νομοθεσία που «θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο».

Στο τέλος της ομιλίας του, επέκρινε την απόφαση για επιπλέον καταβολή 145 εκατ. ευρώ στους κατασκευαστές του ΒΟΑΚ, κάνοντας λόγο για «ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», η οποία, όπως είπε, «βρίσκει χρήματα για εργολάβους, αλλά όχι για μισθωτούς και συνταξιούχους».

«Ο λαός έχει πλέον άλλη επιλογή — ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος.
