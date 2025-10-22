Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου

Η μαρτυρία του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξε χθες τον κύκλο των καταθέσεων στη δίκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που συγκλόνισε το πολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για οργανωμένο «παράκεντρο εξουσίας» που, όπως είπε, λειτουργούσε μέσα στη χώρα, εμπλέκοντας επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε λεπτομερώς στον τρόπο με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε γίνει στόχος του κακόβουλου λογισμικού Predator, το 2022, λίγο πριν αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως περιέγραψε, η επιβεβαίωση ήρθε από ειδική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ δέκα ημέρες αργότερα παρέλαβε τα επίσημα ευρήματα και κατέθεσε μήνυση στον Άρειο Πάγο.

«Ήταν ένα καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας. Οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος δεν σχετιζόταν με τη θητεία του ως ευρωβουλευτή αλλά με την πολιτική του δράση στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η παρακολούθηση του τηλεφώνου του από την ΕΥΠ ξεκίνησε αμέσως μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες μόλυνσης με το Predator και τερματίστηκε λίγες ημέρες μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. «Δεν είναι αυτό ύποπτο;» διερωτήθηκε.

Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τόνισε πως έχει ήδη προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα παρακολούθησης και είμαι εδώ. Οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων που είχαν το Predator δεν είναι καν παρόντες!» είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι η απόπειρα παγίδευσης του τηλεφώνου του αποτέλεσε την αφετηρία για τη συμβατική παρακολούθησή του από την ΕΥΠ, με στόχο –όπως είπε– την πολιτική του εξουδετέρωση.

«Επειδή δεν πέτυχε η εγκατάσταση, στράφηκαν στην ΕΥΠ για να συλλέξουν ό,τι μπορούσαν», δήλωσε. Για τα πιθανά κίνητρα πίσω από την υπόθεση, σημείωσε ότι μπορεί να επρόκειτο είτε για εκβιασμό, είτε για παρακολούθηση των στρατηγικών κινήσεων του κόμματός του.

«Μέσω εμού, παρακολουθούσαν και πρώην πρωθυπουργούς, όπως τον κ. Σημίτη και τον κ. Παπανδρέου», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι αποσκοπούσαν σε οικονομικό όφελος, χωρίς να τους γνωρίζει προσωπικά. Η κατάθεσή του χαρακτηρίστηκε από δικαστικές πηγές ως καταλυτική για τη διαλεύκανση του πολιτικού σκέλους της υπόθεσης, καθώς αποτέλεσε την πρώτη φορά που αρχηγός κόμματος περιέγραψε δημόσια, μέσα σε δικαστήριο, το πλέγμα σχέσεων και συμφερόντων που φέρεται να διαμόρφωσε το σκάνδαλο των υποκλοπών.

