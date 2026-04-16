Ανδρουλάκης στη Βουλή: «Βαθύ γαλάζιο» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη

Σε υψηλότατους τόνους κινήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιλέγει ευθεία σύγκρουση με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τα πρώτα λεπτά της παρέμβασής του, έδωσε το πολιτικό στίγμα της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά, ο πελατειασμός και η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει πλέον καθεστώς.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε με αναφορά στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση, πριν περάσει αμέσως στην ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως είπε, η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση με ευθύνη του πρωθυπουργού, προσθέτοντας με έμφαση ότι «αυτός ο κατήφορος σύντομα τελειώνει» και πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει.

Στο στόχαστρο ο Λαζαρίδης

Ιδιαίτερη αιχμή της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συνδέσει την υπόθεση με το αφήγημα της «αριστείας» που, όπως είπε, έχει πλέον καταντήσει σύντομο ανέκδοτο. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει προσωπικό του «ρουσφέτι», θέτοντας ανοιχτά το ερώτημα αν οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη το 2007 και το 2013 ήταν παράνομοι ή όχι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να μεταφέρει την πίεση απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας καθαρή πολιτική απάντηση και όχι υπεκφυγές. Η κριτική του δεν περιορίστηκε στο πρόσωπο του υφυπουργού, αλλά επεκτάθηκε συνολικά στην εικόνα μιας κυβέρνησης που, κατά το ΠΑΣΟΚ, άλλα λέει και άλλα πράττει όταν πρόκειται για «δικούς της» ανθρώπους.

«Βαθύ γαλάζιο» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτήρισε «κορωνίδα της διαφθοράς». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων και επιχείρησε να δώσει ξεκάθαρο πολιτικό χρώμα στην υπόθεση, λέγοντας ότι το σκάνδαλο είναι «βαθύ γαλάζιο». Η αναφορά του ότι «13 στα 13» πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία ήταν από τις φράσεις που ξεχώρισαν στην ομιλία του.

Μάλιστα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε τη Βουλή σε «εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», σε μια φράση που επιχείρησε να συμπυκνώσει όλη την κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της υπόθεσης. Παράλληλα, άφησε σαφές πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα, δεσμευόμενος ότι με πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις «σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ».

Πυρά και για τη νομοθέτηση της κυβέρνησης

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν στάθηκε μόνο σε υποθέσεις προσώπων ή σκανδάλων, αλλά άνοιξε και το μέτωπο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Επικαλέστηκε στοιχεία για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν την περίοδο 2023-2025, λέγοντας πως το 80% όσων ήρθαν μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους κατατέθηκαν μεταξύ 9 το βράδυ και μεσάνυχτα. Με αυτή την αναφορά επιχείρησε να στηρίξει την κατηγορία του περί «μεταμεσονύκτιας πολιτικής» της Νέας Δημοκρατίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τη φράση «έχετε κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο», επιχειρώντας να αποδώσει στην κυβέρνηση μια συνολική περιφρόνηση προς τους κανόνες της θεσμικής λειτουργίας. Το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ είναι πως δεν πρόκειται για αποσπασματικά περιστατικά, αλλά για σταθερό μοντέλο άσκησης εξουσίας που υπονομεύει τη θεσμική ισορροπία.

Το παρασκήνιο με την ημερομηνία της συζήτησης

Η σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, πάντως, είχε ξεκινήσει ήδη πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με αφορμή την ημερομηνία διεξαγωγής της προ ημερησίας συζήτησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενημερώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ανοιχτό σε ενδεχόμενη αναβολή εφόσον αυτό ζητούνταν λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Τελικά, από το Μέγαρο Μαξίμου κρίθηκε ότι η διαδικασία θα γίνει κανονικά, καθώς υπήρχαν ενδείξεις βελτίωσης της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Το στοιχείο αυτό προσέδωσε επιπλέον πολιτική φόρτιση στη συζήτηση, η οποία εξελίχθηκε τελικά σε μια από τις πιο σκληρές κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ημερών, με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να εμφανιστεί ως η δύναμη που σηκώνει το βάρος της θεσμικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

