Μητσοτάκης στη Βουλή: Βολές για «δολοφονικό βούρκο», μήνυμα σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ΕΥΠ

Με μια ομιλία που κινήθηκε από την προσωπική φόρτιση μέχρι τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και την κατάσταση των θεσμών, επιχειρώντας να μεταφέρει την πίεση από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Από τα πρώτα λεπτά της παρέμβασής του έδωσε έμφαση όχι μόνο στα θεσμικά ζητήματα, αλλά και στο κλίμα που, όπως είπε, δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή, μιλώντας για έναν «δολοφονικό βούρκο» που πλήττει την αξιοπρέπεια και μετατρέπει την πολιτική αντιπαράθεση σε πεδίο προσωπικής εξόντωσης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση του Γιώργου Μυλωνάκη, επαναφέροντας στην αίθουσα τη συναισθηματική φόρτιση των τελευταίων ημερών. Υποστήριξε ότι το κλίμα ακραίας στοχοποίησης και οι δημόσιες επιθέσεις ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής σύγκρουσης και ακουμπούν τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων που εμπλέκονται στην πολιτική. Στο ίδιο πνεύμα αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα που, κατά την κυβερνητική πλευρά, επιχείρησαν να πλήξουν όχι μόνο συνεργάτες του αλλά και την οικογένειά του, παρουσιάζοντας αυτή την κατάσταση ως απόδειξη μιας τοξικότητας που δεν επιτρέπει ούτε ψύχραιμη κρίση ούτε σοβαρό δημόσιο διάλογο.

Σκληρή γραμμή για την ΕΥΠ και τις υποκλοπές

Στο μέτωπο της ΕΥΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε καθαρή γραμμή υπεράσπισης. Υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να υπονομευθεί το έργο της υπηρεσίας, την οποία περιέγραψε ως κρίσιμο πυλώνα της εθνικής πολιτικής σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας. Τόνισε ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αποστολή που από τη φύση της απαιτεί σιωπή και αποτελεσματικότητα και επιχείρησε να παρουσιάσει τη δημόσια αμφισβήτησή τους ως επικίνδυνη για το εθνικό συμφέρον.

Παράλληλα, επανήλθε στην υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη όπου χρειαζόταν και έχουν υπάρξει αλλαγές προσώπων. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση ότι συγχέει σκοπίμως τις νόμιμες επισυνδέσεις με τη χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης, ζητώντας να αφεθεί η Δικαιοσύνη να κρίνει την υπόθεση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αποδομήσει την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει τις υποκλοπές βασικό άξονα της θεσμικής του κριτικής προς την κυβέρνηση.

Βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του τρόπου που χειρίζεται τις δικογραφίες

Ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της ομιλίας του αφορούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο πρωθυπουργός φρόντισε να διευκρινίσει ότι ο θεσμός είναι σεβαστός και ότι η κυβέρνησή του ήταν εκείνη που τον στήριξε, όμως την ίδια στιγμή άφησε βαριές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, γίνονται επιλεκτικές διαρροές και τμηματικοί έλεγχοι που αμαυρώνουν πρόσωπα και τροφοδοτούν τον πολιτικό ανταγωνισμό. Υποστήριξε ότι είναι άλλο πράγμα το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για κάποιον πολίτη που απευθύνεται στο γραφείο του και άλλο μια παράνομη πράξη, θέλοντας να οριοθετήσει τη συζήτηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο χαιρέτισε την πρωτοβουλία των βουλευτών που ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, ενώ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, ξεκαθαρίζοντας ποιες υποθέσεις θα οδηγηθούν στο ακροατήριο, ποιες θα αρχειοθετηθούν και πώς τεκμηριώνεται η ουδετερότητα των χειρισμών της. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες απέναντι στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση των νέων δικογραφιών.

Νομοθετική παρέμβαση για πολιτικά πρόσωπα και αντεπίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν. Με αυτή την εξαγγελία θέλησε να δώσει μεταρρυθμιστικό στίγμα και να δείξει ότι η κυβερνητική απάντηση δεν περιορίζεται στην άμυνα, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα υπενθύμισε ότι η άρση ασυλίας δεν συνιστά ενοχή και κάλεσε την αντιπολίτευση να σεβαστεί το τεκμήριο αθωότητας, περνώντας στην αντεπίθεση απέναντι στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ.

Δεν έλειψαν και οι αναφορές στο κυβερνητικό έργο ως απόδειξη, κατά τον ίδιο, ότι το κράτος δικαίου δεν εξαντλείται σε γενικές καταγγελίες αλλά μετριέται στην καθημερινότητα. Έφερε ως παραδείγματα την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την ταχύτερη απονομή συντάξεων, τις αντικειμενικές μεταγραφές στα πανεπιστήμια και την ηλεκτρονική διαχείριση διοικητικών διαδικασιών, επιχειρώντας να δώσει πιο απτό περιεχόμενο στην κυβερνητική αφήγηση περί κράτους που λειτουργεί χωρίς πελατειακές στρεβλώσεις.

Επίκληση διεθνών εκθέσεων για την εικόνα της χώρας

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο πρωθυπουργός στις διεθνείς αξιολογήσεις, επιμένοντας ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στα ζητήματα διαφάνειας και θεσμών. Στην ομιλία του επικαλέστηκε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δημόσια ακεραιότητα, χρησιμοποιώντας τη ως απάντηση στην αντιπολιτευτική κριτική. Πράγματι, η έκθεση “Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026” καταγράφει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση ως προς τη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ σημειώνει υψηλή επίδοση στον ρυθμό υλοποίησης σχετικών δράσεων.

Με αυτό το επιχείρημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει πλήρως την εικόνα που επιδιώκει να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη σημερινή συζήτηση. Η κεντρική του θέση ήταν ότι, ακόμη κι αν υπάρχουν πεδία στα οποία η χώρα δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, η συνολική κατεύθυνση των τελευταίων επτά ετών είναι βελτιωτική και όχι οπισθοδρομική. Έτσι, η πρωτολογία του δεν λειτούργησε απλώς ως απάντηση σε μια θεσμική κριτική, αλλά ως συνολική πολιτική αντεπίθεση με αιχμές για τοξικότητα, υπεράσπιση θεσμών που δέχονται πίεση και προσπάθεια να επανέλθει η κυβέρνηση στο πεδίο της μεταρρυθμιστικής υπεροχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



