Andy Rourke: Πέθανε ο μπασίστας των θρυλικών Smiths

Την τελευταία του πνοή άφησε ο μπασίστας των θρυλικών Smiths, Andy Rourke, ύστερα από τη μάχη του με τον καρκίνο.

Ο Andy Rourke, ο μπασίστας της θρυλικής βρετανικής μπάντας The Smiths, απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Τον θάνατο του επιβεβαίωσε ο Johnny Marr, ο κιθαρίστας της μπάντας, με ανάρτησή του στο Twitter.

Στην δήλωσή του ο Marr είπε: «Ο Άντι θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώριζαν ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή και οι οπαδοί της μουσικής ως ένας εξαιρετικά προικισμένος μουσικός», προσθέτοντας πως «Ζητάμε να μείνουμε μόνοι μας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

Ο Rourke έπαιξε και στα τέσσερα στούντιο άλμπουμ των The Smiths: το 1984 το The Smiths, το 1985 το Meat Is Murder, το 1986 το The Queen Is Dead και το 1987 το Strangeways, Here We Come, δίνοντας το χαρακτηριστικό αυτό ύφος στην μουσική του συγκροτήματος. Μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια των Smiths είναι το This Charming Man και το There Is a Light That Never Goes Out.

Μετά την διάλυσή του συγκροτήματος, το 1987, συνόδευε τον τραγουδιστή τους Morrissey στα σόλο singles του. Αργότερα στην καριέρα του έπαιξε ως μέλος ενός supergroup που ονομαζόταν Freebass με δύο άλλους μπασίστες από εμβληματικές μπάντες, τον Gary “Mani” Mounfield από τους Stone Roses και τον Peter Hook από τους New Order.

Πηγή: ertnews.gr