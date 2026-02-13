Ανείπωτη τραγωδία, νεκρός σε τροχαίο 15χρονος, σοβαρά τραυματίες δύο συνομήλικοί του

Δυστυχώς τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα (13/2/2026) στη Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο συνομήλικοί του να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος όταν το ΙΧ που οδηγούσε ένας από τους ανήλικους, εξετράπη της πορείας του.

Μάλιστα σύμφωνα με μάρτυρα ο ανήλικος οδηγός πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από την μητέρα του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

