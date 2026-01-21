Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πηνεία: Κατέρρευσε στάβλος στη Σκλίβα – Χάθηκαν δεκάδες ζώα ΦΩΤΟ

Σοβαρές καταστροφές άφησε πίσω του το πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων στην Πηνεία Ηλείας, με τη Σκλίβα να βρίσκεται στο επίκεντρο της θεομηνίας και τις ζημιές να είναι εκτεταμένες.

21 Ιαν. 2026 14:12
Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Πηνεία, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα, με το χωριό Σκλίβα να δέχεται το βαρύτερο πλήγμα.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Πηνείας Κώστας Αναγνωστόπουλος, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή σε στάβλο επιφάνειας περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων στη Σκλίβα, ιδιοκτησίας του προέδρου της κοινότητας Νίκος Καραβέλας.

Ο στάβλος κατέρρευσε ολοσχερώς, ενώ περίπου 60 πρόβατα χάθηκαν και μέχρι αυτή την ώρα αναζητούνται, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται εκτεταμένες τόσο σε υποδομές όσο και στο ζωικό κεφάλαιο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου, με συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας να παρεμβαίνει στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς τμήματα του κατεστραμμένου σταύλου είχαν καταλήξει στο οδόστρωμα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Για το περιστατικό έχει ήδη γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Όπως έγινε γνωστό, ενημερώθηκαν η προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Πάτρας Αγγελική Πανταζοπούλου, καθώς και ο επόπτης του Οργανισμού Αντώνης Παππάς. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας, με πτώσεις δέντρων στον Πρόδρομος Πηνείας, στη Βουλιαγμένη Πηνείας και στο Πρινάρι, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι δημοτικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ενώ καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

