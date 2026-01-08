Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ήπειρο η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή από χθες, με έντονα φαινόμενα ανέμων και βροχοπτώσεων να δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Καλπακίου Ιωαννίνων προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ισοπεδώνοντας μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα και προκαλώντας ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλπακίου, Κώστα Καψάλη, ο ισχυρός άνεμος κατέστρεψε ολοσχερώς τη μονάδα, όπου φιλοξενούνταν περίπου 30.000 κοτόπουλα. Οι στέγες τριών κτηρίων αποκολλήθηκαν, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσαν οι τοίχοι, καταπλακώνοντας τα ζώα. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για εικόνες ολικής καταστροφής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



