Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα

Ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά των Ιωαννίνων. Καταστροφές σε επιχείρηση με δεκάδες χιλιάδες κοτόπουλα και ζημιές στο στρατόπεδο Καλπακίου.

Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
08 Ιαν. 2026 10:14
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ήπειρο η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή από χθες, με έντονα φαινόμενα ανέμων και βροχοπτώσεων να δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Καλπακίου Ιωαννίνων προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ισοπεδώνοντας μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα και προκαλώντας ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλπακίου, Κώστα Καψάλη, ο ισχυρός άνεμος κατέστρεψε ολοσχερώς τη μονάδα, όπου φιλοξενούνταν περίπου 30.000 κοτόπουλα. Οι στέγες τριών κτηρίων αποκολλήθηκαν, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσαν οι τοίχοι, καταπλακώνοντας τα ζώα. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για εικόνες ολικής καταστροφής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

