Ανέβασε φωτογραφία με hashtag #Weareup2022 και κέρδισε ηλεκτρικό πατίνι

Με ένα ηλεκτρικό πατίνι για τις -φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις της- αποχώρησε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου από το Welcome to UP, μια πρωτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο λόγος για την Ινα Κολοβού, φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία, η οποία ήταν η τυχερή της κλήρωσης που έγινε στο πλαίσιο της δράσης #WeareUP2022.

Μέσω του #hashtag #Weareup2022 οι φοιτητές καλούνταν να ποστάρουν στα social media του Πανεπιστημίου Πατρών φωτογραφίες από την πρώτη εβδομάδα τους στην Πάτρα, με φόντο αγαπημένες γωνιές, αγαπημένες παρέες και αγαπημένες δράσεις, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να γίνουν μέρος της μεγάλης οικογένειας του Πανεπιστημίου και στα social αλλά και να διεκδικήσουν ένα ηλεκτρικό πατίνι.