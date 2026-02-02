Ανεβάζουν “στροφές” οι γυναίκες του ΝΟΠ

Χωρίς φιλικό παιχνίδι αλλά με καθημερινές προπονήσεις συνεχίστηκε το σαββατοκύριακο η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ.

Η ομάδα του Κανελλοπούλου πλέον έχει ανεβάσει “στροφές”, καθώς πλησιάζει η ώρα που θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα το οποίο επαναρχίζει στις 11 Φεβρουαρίου,

Η Πατρινή ομάδα πέρα από φιλικά προπονητικού χαρακτήρα που έχει δώσει πολλές φορές με την συμπολίτισσα ΝΕΠ, ψάχνει και έναν πιο ισχυρό αντίπαλο για δώσει φιλικά στην Αθήνα.

Ο Βασίλης Κανελλόπουλος είναι σε ανοιχτή γραμμή με ομάδες από την Αθήνα και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για το πότε και που θα δοθούν φιλικά τεστ τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρόβα τζενεράλε για τις μάχες πρωταθλήματος.

Στις προπονήσεις συμμετέχουν όλες οι αθλήτριές εκτός από την Σέρβα Ράντονιτς που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

