Ανέβηκαν οι τόνοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο: Σφοδρή αντιπαράθεση για τις πλημμύρες

Τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα, μονοπώλησαν σχεδόν τη χθεσινή λογοδοσία της περιφερειακής αρχής, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, ενώ δεν έλλειψαν και οι στιγμές έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση άσκησε κριτική στην περιφερειακή αρχή, την οποία κατηγόρησε για έλλειψη πρόβλεψης και πρόληψης, ιδίως στην Ηλεία, υποστηρίζοντας ότι οι επεμβάσεις έγιναν καθυστερημένα. Η συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο υπήρξε έντονη, με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη να απαντά ότι η συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα και επιχειρησιακές ενέργειες και όχι σε μομφές χωρίς βάση, ενώ ο πρόεδρος του οργάνου, Χρήστος Παΐσιος, επενέβη για να ηρεμήσει τα πνεύματα, υπογραμμίζοντας ότι καλή λογοδοσία προϋποθέτει ουσία και συντεταγμένο διάλογο.

Ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως η Περιφέρεια εγκαίρως είχε καθαρίσει κοίτες ποταμών και χειμάρρων όμως, το φαινόμενο που προηγήθηκε ήταν από τα σπάνια, με συνεχόμενες βροχοπτώσεις διάρκειας πολλών εβδομάδων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις για τις πλημμύρες φταίνε και οι ιδιώτες με τις αυθαίρετες παρεμβάσεις τους. Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης απάντησε πως η περιφερειακή αρχή μίσθωσε μπουλντόζες όταν η Ηλεία πλημμύρησε και όχι νωρίτερα, ενώ οι καταπατήσεις ήταν γνωστές από όλους, αλλά δεν έγινε τίποτα.

Η ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ

Ερώτηση έγινε και για την πλημμύρα της Ακτής Δυμαίων, όπου ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης επεσήμανε ότι το φαινόμενο δεν αφορά την κλασική έννοια της πλημμύρας, αλλά λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που εμποδίζει την απορροή των υδάτων. «Δεν έβρεχε και πλημμύριζε ο δρόμος» τόνισε, εξηγώντας ότι η τάφρος και οι συλλεκτήρες, όπως αυτή στον ΟΛΠΑ, γεμίζουν με νερά μέχρι δύο μέτρα ύψος, καθιστώντας την εκροή προς τη θάλασσα αδύνατη.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως δήλωσε, δημιουργήθηκε προσωρινό bypass ώστε τα νερά να διοχετευτούν σε παρακείμενες περιοχές χωρίς να επιβαρυνθεί ο αποδέκτης εντός του νέου λιμανιού. Παράλληλα, ελέγχονται πιθανές υγειονομικές επιπτώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες και προγραμματίζονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε τη συνεργασία με τη δημοτική αρχή και την επιχειρησιακή κινητοποίηση μηχανημάτων και προσωπικού για την προστασία των κατοίκων και της περιουσίας τους, εν μέσω πρωτοφανούς βροχόπτωσης 2.000 χιλιοστών μέσα σε έναν μήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



