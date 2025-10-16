Ανεξέλεγκτη πορεία στη λεωφόρο Κηφισίας: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα στην Κηφισίας, όταν νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε κατάστημα των ΕΛΤΑ. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

16 Οκτ. 2025 13:55
Pelop News

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025 στη λεωφόρο Κηφισίας, με τις εικόνες από το σημείο να προκαλούν σοκ.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ένας 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο αφού εξετράπη της πορείας του, καρφώθηκε με σφοδρότητα στη γυάλινη πρόσοψη υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, διαλύοντας την τζαμαρία.

Βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το newsit.gr αποτυπώνει καρέ-καρέ την ξέφρενη πορεία του οχήματος, που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, τη στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο και το όχημα εκτοξεύεται πάνω στη βιτρίνα.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ ο νεαρός οδηγός, ο οποίος βγήκε σώος από το αυτοκίνητο, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που έδειξε ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ το όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σημαντικές υλικές ζημιές.
