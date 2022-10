Angela Lansbury: Η βρετανίδα ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών

Έφυγε από τη ζωή στα 96 της χρόνια η πρωταγωνίστρια των ταινιών “Murder, She Wrote”, και “Η Πεντάμορφη και το Τέρας” Ντέιμ Άντζελα Λάνσμπερι (Dame Angela Lansbury), πέθανε «ειρηνικά στον ύπνο της» την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Εκτός από τα τρία παιδιά της, αφήνει πίσω της τρία εγγόνια, καθώς και πέντε δισέγγονα. Είχε προηγηθεί ο θάνατός του επί 53 χρόνια σύζυγό της, Πίτερ Σο». Η ανακοίνωση αναφέρει ότι μια ιδιωτική οικογενειακή τελετή θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής καριέρας της, η γεννημένη στο Λονδίνο ηθοποιός κέρδισε πέντε βραβεία Τόνι. Πιο πρόσφατα, τιμήθηκε με το βραβείο το 2009 για την ερμηνεία της στο Blithe Spirit του Noel Coward .

Προηγουμένως είχε κερδίσει το Tony καλύτερης ηθοποιού μιούζικαλ το 1979 για τους ρόλους της ως Nellie Lovett στο Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, καθώς και για τα Mame (1966), Dear World (1969) και Gypsy (1975).

Στην οθόνη, η Lansbury δάνεισε τη φωνή της στον συγκινητικό χαρακτήρα της κυρία Τσαγιέρα στο μιούζικαλ Η Πεντάμορφη και το Τέρας του 1991. Ως κυρία τσαγιέρα η ηθοποιός τραγούδησε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα τραγούδια της ταινίας, το “Tale As Old as Time”.

Το 2016, ερμήνευσε το τραγούδι στο Lincoln Centre της Νέας Υόρκης για τον εορτασμό της 25ης επετείου της ταινίας “Η Πεντάμορφη και το Τέρας”.