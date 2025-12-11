Αγγελόπουλος: «Εξαιρετική η εκκίνηση, αλλά στο τέλος κάνουμε ταμείο»

11 Δεκ. 2025 15:10
Εξαιρετική είναι η εκκίνηση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία έχει κάνει το “8 στα 8” στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και δικαιολογεί τον ρόλο του φαβορί για την άνοδο στην Α2 Εθνική.

Βέβαια, ο προπονητής της ΠΓΕ, Αρης Αγγελόπουλος, κρατά χαμηλούς τόνους και δηλώνει: «Υπηρετούμε με συνεπεία το πλάνο μας για φετος, κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.

Πάντως, είμαστε σε καλό δρόμο, τα κορίτσια ανταποκρίνονται με συνέπεια στα όσα έχουμε ζητήσει και είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια».

