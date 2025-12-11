Αγγελόπουλος: «Εξαιρετική η εκκίνηση, αλλά στο τέλος κάνουμε ταμείο»

Εξαιρετική είναι η εκκίνηση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία έχει κάνει το “8 στα 8” στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και δικαιολογεί τον ρόλο του φαβορί για την άνοδο στην Α2 Εθνική.

Βέβαια, ο προπονητής της ΠΓΕ, Αρης Αγγελόπουλος, κρατά χαμηλούς τόνους και δηλώνει: «Υπηρετούμε με συνεπεία το πλάνο μας για φετος, κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.

Πάντως, είμαστε σε καλό δρόμο, τα κορίτσια ανταποκρίνονται με συνέπεια στα όσα έχουμε ζητήσει και είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



