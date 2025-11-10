Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν, μετά την προθεσμία που έλαβαν, οι δύο 15χρονοι μαθητές που συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κάτω Αχαΐα, μαζί με έναν 13χρονο συμμαθητή τους, με την κατηγορία της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε σχολικό περιβάλλον.

Ο 13χρονος, έπειτα από χρήση χασίς, υπέστη σπασμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προμηθευτεί την ουσία από δύο 15χρονους συμμαθητές του, έναντι 15 ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών σε βάρος των δύο 15χρονων και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της χρήσης ναρκωτικών κατά του 13χρονου.

Οι ανήλικοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα ναρκωτικά προήλθαν από εξωσχολικό άτομο. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Δημήτρης Βλέμμας, δήλωσε ότι «ακόμα και ο πατέρας του 13χρονου υποστήριξε πως οι 15χρονοι δεν έδωσαν τα ναρκωτικά στο παιδί του».

Παράλληλα, συνελήφθησαν και πέντε γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της δράσης των παιδιών τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το οξύ πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και επιτήρησης στους μαθητικούς χώρους.

Το περιστατικό έρχεται να συμπληρώσει ένα παζλ με περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων που προκαλεί στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Ελλάδας. Μικροί μαθητές, ακόμη και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, με μεγάλη άνεση βγάζουν μαχαίρια και σιδερογροθιές για να επιτεθούν σε συμμαθητές τους, ενώ άλλοι δεν διστάζουν να πωλούν ναρκωτικά μέσα στο σχολείο, ή να εκβιάζουν άλλους ανήλικους για να τους πάρουν χρήματα ή κινητά τηλέφωνα.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε λιγότερο από μήνα έχουν καταγραφεί 15 περιστατικά και μάλιστα για αδικήματα που ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δε, οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί είναι για κακουργήματα.

Στον συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο παραβατικότητας ανηλίκων συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις χρήσης ναρκωτικών ακόμα και κοκαΐνης όπως στην μιας 17χρονης, στην Πάτρα, που βρέθηκε και αυτή στο νοσοκομείο, αλλά και διακίνησης όπως στην περίπτωση ενός 17χρονου και 18χρονου στη Ναύπακτο, που πουλούσαν ναρκωτικά έξω από το σχολείο τους.

