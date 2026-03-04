Ανήλικος χτυπήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο έξω από σχολείο στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγη ώρα έξω από σχολείο στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

