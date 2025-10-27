Ανιψιός του Μπρουκς ο Κουβανός της Ολυμπιάδας

Εκτός από τον Νίκο Ρουμελιώτη που ήταν καταλυτικός, πολύ καλή εμφάνιση στο ντέρμπι της Ολυμπιάδας με τον Ερμής έκανε και ο Κουβανός ακραίος Μπρουκς που βοήθησε στα κρίσιμα σημεία.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν ο Κουβανός είναι ανιψιός του σπουδαίου Φρεντι Μπρουκς ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στο Ελληνικό βόλεϊ φορώντας την φανέλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης όταν ο τελευταίος έκανε μεγάλες πορείες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Κουβανός πάντως δείχνει μια καλή μονάδα που θα βοηθήσει τους «πορτοκαλί» στο πρωτάθλημα.

