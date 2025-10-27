Ανιψιός του Μπρουκς ο Κουβανός της Ολυμπιάδας

Ανιψιός του Μπρουκς ο Κουβανός της Ολυμπιάδας
27 Οκτ. 2025 16:17
Pelop News

Εκτός από τον Νίκο Ρουμελιώτη που ήταν καταλυτικός, πολύ καλή εμφάνιση στο ντέρμπι της Ολυμπιάδας με τον Ερμής έκανε και ο Κουβανός ακραίος Μπρουκς που βοήθησε στα κρίσιμα σημεία.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν ο Κουβανός είναι ανιψιός του σπουδαίου Φρεντι Μπρουκς ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στο Ελληνικό βόλεϊ φορώντας την φανέλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης όταν  ο τελευταίος έκανε μεγάλες πορείες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Κουβανός πάντως δείχνει μια καλή μονάδα που θα βοηθήσει τους «πορτοκαλί» στο πρωτάθλημα.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
19:25 Η Πάτρα του ’40, μια πόλη που έμαθε να αντέχει
19:18 Γαλάτσι: Μεγάλη ανησυχία, αυτός είναι ο 29χρονος που εξαφανίστηκε
19:12 Έβγαλε πιστόλι σε μπαρ και απείλησε γυναίκα, συνελήφθη!
19:05 «Hotel και food management» με βάση το Αίγιο: Θα γίνει ξανά μια ακαδημαϊκή πόλη
18:53 «Την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», μαρτυρίες σοκ για την 40χρονη στο Κορωπί
18:42 Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!
18:33 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος
18:25 Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter
18:15 Η διαρροή 180 εκατ. κωδικών πρόσβασης χρηστών της Gmail, πως θα ανακαλύψετε εάν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας
18:05 «Καμπανάκι» του ΔΝΤ για το χρέος των ΗΠΑ-Ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα
18:03 Ο λαϊκισμός επιβάλλει καθημερινά τη δημόσια συζήτηση!
17:57 Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ
17:56 Στην Άγκυρα ο Στάρμερ, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν
17:52 Τραμπ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, το αποκάλυψε ο ίδιος, αλλά δεν είπε τον λόγο
17:47 Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο
17:45 Γιατί συναντήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στη Μαδρίτη ο Δ. Γιαννόπουλος;
17:37 Τι είπε η Ράνια Τζίμα για την κόρη της
17:35 «Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», μεγάλη ανησυχία για βεντέτα στην Κρήτη
17:30 Τι είπε ο Γεωργιάδης για τον χρόνο εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ